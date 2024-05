Gyermeknap alkalmából a katasztrófavédelem idén is meghirdette a Nyitott szertárkapuk rendezvényét, amelynek keretében a Fejér vármegyei tűzoltólaktanyákat is több százan felkeresték május 26-án.

A dunaújvárosi laktanyában is ismerkedtek a gyerekek a tűzoltók felszerelésével

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Székesfehérváron a tűzoltók próbariasztásokat tartottak, bemutatták a járműveket, a tűzoltó eszközöket és szakfelszereléseket. A gyerekek beültek a gépjárműfecskendőbe, a védősisakot és a védőkabátot is magukra ölthették. A gyereknapi tűzoltós programot évről évre nagy érdeklődés kíséri, a tűzoltók mindennapjaiba való betekintés nemcsak a legkisebbeknek, hanem a felnőtteknek is izgalmas programot ígért. A vármegyeszékhely mellett ezen a napon a sárbogárdi és a dunaújvárosi hivatásos tűzoltóság, valamint a pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs kapui is megnyíltak a látogatók előtt.

Dunaújvárosban is nagy volt az érdeklődés

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A Nyitott szertárkapuk rendezvényhez a bicskei, a móri, a váli és a polgárdi önkormányzati és önkéntes tűzoltók is csatlakoztak, emellett Pusztaszabolcson, Velencén, Pázmándon, Martonvásáron, Csókakőn, Mezőfalván és Lajoskomáromban az önkéntes tűzoltók szertárát, járműveiket és felszereléseit is megtekinthették az érdeklődők.