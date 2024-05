A végállomás mi is lehetett volna más, mint az épület aulája, ahol a lépcsőkön összegyűltek mindazon diákok, akiket tanított (és még az iskolába járnak), megerősítve kollégáival. Kratzmajer Zoltán köszöntő szavai után vélhetően egy felejthetetlen záróakkordként egy közös éneklésre hívták meg. Nem is akármi szerepelt a "műsoron", a The Beatles örök slágerét, a Let It Be című dalt énekelték el együtt a diákokkal. Természetesen rengeteg taps, ölelés, apró ajándék és könnyes tekintetek tették emlékezetessé számára ezt a momentumot, amelyet virágcsokorral és angol zászlóval a kezében énekelt végig. Nem csoda, hogy a hosszú taps után alig tudott megszólalni, hogy megköszönje az együtt megtett utat, akármennyi is volt az. Stílusosan annyival búcsúzott: Let it be.

Kapásné Gavlik Zsuzsanna népszerűségét mi sem írhatja le jobban, mint hogy ebben az évben neki ítélték Széchenyi István Gimnázium volt tanulói által 2003-ban alapított GIMI díjat, amelyet az a végzős tanuló kaphat, aki tanulmányi ideje alatt jó tanuló volt és valamilyen területen kimagasló eredményt ért el. Ő már magáénak tudhatja a tanári kategória díját.