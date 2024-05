Az egyesület a Sportolj Dunaújváros! elnevezésű programsorozatának égisze alatt különféle közösségi, sportos programokkal szolgál minden városlakó számára. Szeptembertől májusig pályára hívják a helyi óvodásokat, az általános iskolásokat, a középiskolásokat is egy-egy játékos, sorversenyekkel tarkított versenyre, de szerveznek esélyegyenlőségi napot, jégdiszkót, nordic walking túrázást is, és életre hívták az egykoron oly népszerű városi kosárlabda tornát is, a Steelballt. A szezont már tavaly is egy családi nappal zárták, akkor a Dunaújvárosi Egyetem udvarán volt a nagy "grundolás" számtalan programelemmel, amelyek mind az egészséges életmódot, a mozgást és a játék örömét hivatottak népszerűsíteni.

Fotó: Ihász Martin

Az idei szezont most egy kétnapos kavalkáddal koronázzák meg. A szervezésnél fő szempont volt, hogy minden korosztály megtalálhassa a kedvére való programot. Maga a helyszín is különlegességgel szolgál, hiszen a Dunaújváros Stadionban rendezik meg, ahol a sportprogramok mellett pénteken több ingyenes koncertre is várják az érdeklődőket, a sztárfellépő a Hooligans.

Fotó: Ihász Martin

A stadion kapuit pénteken reggel nyitották meg, és több, mint kétszáz fiatalt mozgattak meg a különféle versenyek során. Mint azt Zemankó Zoltán, a JUVE sport-teamjének vezetője elmondta, a középiskolásoknak labdarúgó tornát hirdettek meg, amelyen tíz csapat mérkőzött meg egymással a minél szebb helyezésekért. A látványos, izgalmas meccseket követően végül a Széchenyi csapata lett az első helyezett, a második helyen a Rudas alakulata végzett, míg a dobogó harmadik helyét a Dunaferr gárdája szerezte meg.

Fotó: Ihász Martin

A délelőtt során érkeztek a városi óvodák apróságai is, akik játékos sorversenyen bizonyíthatták ügyességüket a labdarúgó pályán. A stadion oldalánál nyuszimotor versenyre is hívták legkisebbeket, frissítőként pedig üdítővel és csokival is szolgáltak nekik. Mint azt Bükki Miklós, a JUVE elnöke elmondta, a kis járgányokat az egyesület vásárolta, amiket aztán oda is ajándékoztak az óvodásoknak.

Fotó: Ihász Martin

A színpad ekkor már állt a pályán, és végezték az utolsó simításokat az esti programokhoz (vendéglátóegység kitelepülése, digitális kijelzők, stb.): 18 órától zenés-táncos műsorral folytatódik a Grund Családi és Sportnap. Fellép a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, Nemazalány és Sofi, Lmen Prala és a Hooligans, valamint DJ Benks fergeteges bulival készül a kapuzárásig.