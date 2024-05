Vásárlási pánik lett ismét úrrá a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon. A pünkösdi ünnep miatt mindenki spájzol. A piaci forgalomról csak annyit: aki pénteken délelőtt autóval ment vásárolni, az talán még most is parkolóhelyet keres. No, de nézzük inkább azt, mi is várt ránk a piaci standokon. Ismét bebizonyosodott, a természet jóval korábban jár, mint ahol kellene. Mert mivel lehetne magyarázni, hogy május közepén a gyümölcsök közül cseresznyéből volt a legtöbb. Az ára 400 és 1200 forint között mozgott. Az sem szokványos, hogy már legalább két hete kapható a kovászolni való uborka. Ezúttal is volt miből válogatni, 590-től 790 forintig kellett áldozni egy kilogrammért.

A kovászos uborkával kapcsolatban szeretnénk egy tévhitet eloszlatni. Ugyanis sokan meggyőződéssel vallják, napfény kell az uborkának, ha kovászolni szeretnénk. Ezt alátámasztja az egyik árus is a piacon, aki hosszú évek tapasztalása alapján mondta el nekünk, hogy ha felhős az ég szinte egy grammot sem ad el a kovászolni való uborkából. Sőt, ha az időjárás-előrejelzések borús, esős időt jósolnak, akkor nem is vásárol fel a „koviubiból”.

Miközben a tény az, elvileg egész évben készíthetnénk kovászos uborkát. Ugyanis a kovászos uborkának meleg kell és nem napfény. Sőt, nem is tanácsos sokat a napon tartani azt a bizonyos dunsztos üveget, mert nem tesz jót az uborka állagának, nem lesz roppanós.

Télen is elég, ha csak az üveget feltesszük a radiátorra, és az a meleg elegendő, hogy meginduljon a fermentálás vagyis az erjesztés. A sikeres erjesztés egyik alapfeltétele a megfelelő hőmérséklet. A folyamatok beindulásához egyenletes melegre, 18-22 fokos hőmérsékletre van szükség, ami a lakásban télen is biztosított. A gond inkább az, hogy télen nem lehet megfelelő minőségű uborkát kapni, ami jó kovászolni.

De most ilyen gondunk nincsen, hiszen lassan itt a nyár, sőt, talán már itt is van.