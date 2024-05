A Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány javára tartott jótékonysági koncerten kilenc műsorszám hangzott el, és az este programja jól mutatja, milyen színvonalas oktatás folyik a zeneiskolában. Elsőként három hegedűs, Szenczi Lujza (tanítvány), Mikes Maja (tanítvány) és Pomposné Zelena Erzsébet (mester) lépett a közönség elé. Ők Felice dall’ Abaco: Sarabande és Ária című szerzeményt választották előadásuk tárgyának.

Másodikként a harmonikások következtek. Szloboda Balázs (tanítvány) és Juhos Melinda (mester) Micics Etüd duóját adta elő, szemléltetve, hogy lassan a tanítvány is közelít a mesterhez. Mudra Gréta (tanítvány) és Tágincevá Irén (mester) Schmitz: Melankólikus románcát választotta, és adta elő mesterien egy zongora négykezes formájában. A Csuti Sáfár Orsolya (tanítvány) - Kaszás Éva (mester) duó Haydn: D-dúr Duo I. Tételével igyekezett megmutatni, hogy a cselló oktatás is magas színvonalon folyik az iskolában. Ismét két hegedűs, Kovács Szofi (tanítvány) és Kovács Dániel (mester) állt a közönség elé. Ők Melchior Frank: Két német táncát interpretálták színvonalasan.

A Gál Benedek Marcell (tanítvány) - Sütő Balázs (mester) fuvolista páros nagyon összeszokottnak tűnt, ahogyan előadták Telemann: F-dúr Szonátájának első három tételét. Meg is volt a jutalom, a közönség alig szűnő vastapssal fejezte ki tetszését. Balogh Zoltán András (mester) iskolapéldáját adta annak, hogyan kell a tanítványt, Csarnai Bálintot előtérbe helyezni, ugyanis Sergio Mendez: Mas Que Nada című szerzeménye alatt mindvégig igyekezett a háttérben maradni.

A két trombitás is learatta a megérdemelt tapsokat. A Szántó Anna (tanítvány), Balogh Zoltán András (mester), Tótin István (mester), Tótin Katalin (mester) összeállítású szaxofon-zongora kvartet két darabbal is készült. Rozov: Bossa Novája után Gershwin: Oh Lady be Good című slágerével arattak nagy sikert. Az estre a koronát a Bartalos Ádám (tanítvány), Tótin Katalin (mester) zongora négykezes tette fel, mégpedig a harmonikairodalom egyik legnépszerűbb darabjának zongoraváltozatával, Astor Piazzolla: Libertangojával. A növendék-tanár páros produkciója oly mesterien sikerült, hogy szűnni alig akaró vastaps lett belőle.