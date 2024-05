A merénylet óta (Május 15-én Juraj Cintula több lövést adott le Robert Ficora Nyitrabányán. Az elkövetőt azonnal letartóztatták, Fico életveszélyes állapotban került kórházba, és több órás műtéten esett át. Most már lábadozik) nagyon sokan nyilatkoztak a szlovákiai belpolitikai helyzetről, és abban szinte mindenki egyetértett, hogy Szlovákia igencsak megosztott lett a legutóbbi választások óta.

Pallya Gábor, a felvidéki Galánta főellenőre, aminek a magyar megfelelője a jegyző, a múlt héten részt vett a paksi Gastroblues Fesztivál sajtótájékoztatóján, mint Paks testvérvárosának képviselője.

Őt kérdeztük arról, mi is most pontosan a helyzet Szlovákiában, így a Felvidéken is.

- Várható volt, hogy történik majd valami. A legutóbbi parlamenti választások után a liberális ellenzék nem törődött bele a választási vereségébe, és az utcára hívta az embereket. Uszító kampányba kezdtek, várható volt, hogy robbanni fog valami. Agymosás az, ami történik az ellenzék részéről.

Mindenhol azt hallani, Magyarországon mindenért Orbán Viktor, míg Szlovákiában Robert Fico a felelős.

Az államfőválasztás után Peter Pellegrini nyert, az ő személye normalizálhatja a helyzetet.

Hogy a mindennapokat mennyire mérgezi meg az ország megosztottsága, azt Pallya Gábor így szemléltette:

- A kocsmákban az emberek korábban is megvitatták a politikai kérdéseket, de nem szabadult fel düh, nem romlottak meg az emberi kapcsolatok. Most azonban eljutottunk oda, hogy az emberek nem beszélnek a másikkal. Sajnos a liberálisok nem tudják miről szónokolnak, agymosás történik az országban.

Rendőrök vannak mindenhol,

engem is rendőrök kísérnek, az iskolák előtt is rendőri jelenlétet láthatunk, több fenyegetés is történt, hogy merényletet hajtanak végre az oktatási intézmények ellen. Nem szívesen engedem a gyerekemet boltba, vagy iskolába, mert benne van a levegőben, hogy őt is atrocitás éri.