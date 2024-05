Baracsnak nem ez az első május 1-jei közösségi programja, de most első alkalommal szervezték köré a Kőleves Fesztivált. Az előzetes felhívásra tizenegy csapat nevezett be a főzőversenyre, akik mind jöttek is a reggeli kezdésre. Felállították a bográcsokat, tárcsákat, és nekiláttak elkészíteni a tervezett finomságokat. Nem volt megkötés, hogy mit főzhetnek, bármilyen egytálétellel igyekezhettek lenyűgözni a zsűrit. Természetesen a rendezvény alapvető célja a közösségépítés volt, és hogy mindenki jól érezze magát, de igazán kitettek magukért a csapatok főszakácsai. Az első helyezett Várai Tamás lett, ő slambucot készített. A másik helyen a Baracsi Társas Kör Egyesület végzett, az ő menüjük cuppantós csülökpörkölt volt. A Nagycsaládos Egyesület paprikás krumplija pedig a harmadik helyezést érte. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde csapata különdíjat kapott, ők ugyancsak paprikás krumplit főztek.