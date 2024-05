Piros Mariann elsősorban családanya. Zalán fia már iskolás, de az ő élményekkel, szépségekkel, szeretettel való útra készítése mindenképpen örök feladat marad, hiszen az anyaság már csak ilyen. Mellette felelősségteljes munkája van, hiszen közgazdászként, 20 éves szakmai tapasztalattal a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellárja is, hat középiskola működésének a gazdasági feltételeit biztosítja. Van vállalkozása is, amely a szívügye, s mindezek mellett most úgy döntött, hogy rácalmásiként, képviselőjelöltként is megméretteti magát:

Piros Mariann:Már az is érdekel, hogy az engem követő generációknak, így az én gyermekemnek is miben tudok segíteni.

- Úgy gondolom, hogy minden ember életében eljönnek olyan pillanatok, amikor úgy érzi, hogy egy kicsit többet és mást szeretne tenni, mint amit addig csinált. Az én életemben egyszer már eljött egy ilyen, amikor megszületett a kisfiam, s ő fontosabb lett minden másnál. Most, hogy a Zalán már 9 éves lesz, több időm van arra, hogy a gyermekem és a munkám mellett más irányba is tudjak még tevékenykedni. De ebben is a fiam a fő motiváló erő, hiszen azt szeretném, hogy a gyerekemnek és a többi gyereknek is olyan jövője legyen, amit mi szülők kívánunk és szeretnénk számukra. Tehát elérkeztem az életemnek egy olyan szakaszába, amikor már nem feltétlenül az van a fókuszban, hogy én, mint Piros Mariann mit szeretnék, hanem már az is érdekel, hogy az engem követő generációknak, így az én gyermekemnek is miben tudok segíteni.

- Gondolom, ebben az is közrejátszik, hogy a családja, ezen belül az édesanyja mindig is közösségépítő és közösségteremtő volt Rácalmáson.

- Természetesen ettől nem is tudtam volna magam függetleníteni. Az édesanyám aktívan szerepet vállalt a település közösségének építésében, és ezt láttam a gyerekkorom óta, hiszen '93 óta élünk Rácalmáson. Így teljesen egyértelmű számomra, hogy most, amikor lehetőségem van rá, én magam is személyesen tegyek valamit Rácalmásért és az ott lakókért.

- Függetlenként indul, de a Fidesz támogatásával...

- A tenni akarás mindig pártsemleges, ezért vagyok független jelölt. Mindezek mellett megtiszteltetésnek érzem, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség támogat, hiszen azokat az értékeket közvetíti, amik számomra fontosak, amik az én alapértékeimhez a legközelebb állnak.

- Ahogy olvastam református családban él..

- Igen, reformátusok vagyunk. Nagyra értékelem azt a legjobb értelemben vett egyszerűséget, ami a református egyházat jellemzi és azt a befogadó közösséget, ami a mi közösségünk sajátja.

- Ahogy a facebook-postjait végignéztem, nagyon sok felvétele van rácalmási rendezvényekről, és sokat kirándulnak a rácalmási szigeten. Ezek szerint nem csak lakhelye Rácalmás….

- Nekem nemcsak lakhelyem Rácalmás, illetve lakhelyünk a családommal, hanem tényleg az a hely, ahol szerettem eddig is lenni, és ezután is itt szeretnék élni. Azt gondolom, hogy Rácalmás kiváló adottsággal rendelkezik mind földrajzilag, mind gazdasági szempontból, és olyan emberek lakják, akik között jó élni. A sok természeti érték és a Duna mindig felüdülést és megnyugvást teremt számunkra. Rácalmáson egyre több kisgyerekes család él, és egy nagyon jó közösség van kialakulóban. Ennek a közösségnek az építésében szeretnénk az elkövetkező években nagyobb szerepet vállalni.

- Attól, aki közéleti szerepet vállal, elvárjuk, hogy megmondja, mit is szeretne jobbá tenni. Piros Mariann mit szeretne jobbítani Rácalmáson?

- Azt gondolom, hogy Rácalmás nagyon jó irányba fejlődött az elmúlt években, tehát minden dicséret megilleti az eddigi városvezetést és mindazokat, akik tettek Rácalmás fejlődéséért. Én azt látom, hogy egy kis fiatalítás ráférne Rácalmásra, de ezt a szó jó értelmében mondom. Amiben fejlődni kellene, az mindenképpen a városvezetés és a lakosság közötti közvetlen kommunikáció.

- Ez miben jelenne meg?

- Szerintem nem eléggé elérhető a városvezetés a lakosság, különösen az egyre nagyobb számú fiatal számára. Vannak Facebook-postok, meg megjelenik a Rácalmási újság, de egy kicsit azt érzem, hogy egyoldalú a kommunikáció. Én azt szeretném, ha lakossági igények alapján haladna tovább Rácalmás, meghallgatnák és figyelembe vennék a fiatalok az igényeit is, hiszen nekünk is vannak jobbító ötleteink arra, hogy milyen környezetben, hogyan szeretnének élni.

- Egy fiatal csapatot láttam, amikor néztem a fényképeit a rácalmási Fidesz-szervezet különböző közösségi tevékenységénél. Ez is vonzó volt Ön számára, hogy egy aktív, fiatal közösség az, ami támogatja?

- Természetesen, én azt gondolom, hogy olyan csapatban tudok hatékonyan dolgozni, ahol hasonló értékeket képviselünk, és hasonlóan magas energiaszinten tudunk dolgozni. Nem kenyerem a halogatás, szeretek nagy energiákat befektetve gyorsan és hatékonyan dolgozni. Ha ebben segítő partnerekre találok, akkor gyorsan, hatékonyan tudunk jó eredményeket elérni. Úgyhogy mindenféleképpen igen, ez volt a kiinduló koncepciónk, hogy egy dinamikus, fiatal, tettre kész csapatot építsünk.

- Schrick István, hogy fogadta az önök színre lépését?

- Azt gondolom, hogy polgármester úr tisztában van azzal, hogy rendkívül kedvelik őt a településen, és mindenki elismeri az ő munkáját. Viszont azzal is tisztában van, hogy hamarosan gondoskodnia kell arról, hogy kik lesznek az utódai, akik azt a szellemiséget továbbviszik, amit ő elkezdett az elmúlt évtizedekben építeni, és akikre nyugodtan rábízhatja a település későbbi működtetését, további felvirágoztatását. Azt gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült vele kiépíteni, és élvezzük a támogatását.