Én, aki a szocializmusban nőttem fel, a felnőttkorom fiatal részét is abban töltöttem, nehezen viselem, ha az állam a személyes szabadságomat korlátozni próbálja. Ezért nem értettem egyet azzal, amikor a boltok hétvégi és ünnepnapi nyitva tartását szabályozták. Úgy voltam vele, hadd döntse el mindenki maga, akar e hétvégén dolgozni egy áruházban és azt is, hogy akar e éjszaka, avagy március 15-én bevásárolni. Most pünkösdkor azonban rájöttem, remek dolog, ha ünnepnapokon az üzletek nagy része zárva tart. Két teljes napunk volt, amikor egy fagylaltozáson kívül nem költöttünk el semmi pénzt, pénztárcát kíméltünk.