Az egyik fél második sikeréig tartó párharc első felvonását vasárnap 10-5-re nyerte az Eger, amikor a szezon legrosszabb játékával rukkolt ki a dunaújvárosi együttes. Így egyszerű volt képlet, ha a hevesiek nyernek, akkor övék a bronzérem, ellenkező esetben a harmadik találkozóra marad a döntés.

– Sokkal nehezebb mérkőzés lesz ez, mint a dunaújvárosi. Azért a mi keretünket tekintve kevés olyan játékos van, aki ekkora csatákat, kiélezett küzdelmeket megélt már, így a rutin ebből a szempontból még hiányzik belőlünk. Magas hőfokú találkozóra számítok, a kulcskérdés az lesz, hogy tudunk-e olyan koncentráltan játszani mint az első meccsen. Az egyértelmű, hogy ellenfelünk mindent egy lapra feltéve ugrik medencébe, komoly küzdelem lesz a vízben – idézte dr. Siker József vezetőedzőt az Eger honlapja.

– A vasárnapi meccsen elég nagy leckét kaptunk az élettől. Sokkal jobb hozzáállással, több akaraterővel, felszívva magunkat megyünk Egerbe. Nagyon sokat készültünk, az edzők minden tőlük telhetőt megtettek, csak rajtunk fog múlni a többi. Felkészültünk a csatára - mondta a meccs előtt Somogyvári Lili.

Eger - DFVE 6-7 (1-1, 0-1, 4-3, 1-2) Eger: Torma - Szilágyi 3, Borsi, Parkes 1, Belorio 1, Bódi, Szellák. Csere: Weston 1, Lendvai, Pogonyi, Sóti, Katona. Vezetőedző: dr. Sike József. DFVE: Maczkó - Sümegi, Dobi 4, Horváth, Mahieu 1, Szabó, Garda. Csere: Jonkl, Kardos D., Pál, Somogyvári 2, Kardos L. Vezetőedző: Vad Lajos. Gól emberelőnyből: 1/8, illetve 4/10. Gól ötméteresből: 1/1, illetve 0/0.

Ahogyan a hazai mérkőzésen, most is a DFVE szerzett vezetést, Mahieu élt az emberelőnnyel a harmadik percben. Egy újabb fórral már nem, viszont a folytatásban nem találtak fogást a felek egymáson. Aztán két és fél perccel a negyed vége előtt Belorio egyenlített. Utána továbbra is remekelt a két kapus, pedig még az utolsó pillanatokban is volt esélye előnyből gólt szereznie a vendégeknek.

A második felvonásban betonfalat húzott a DFVE a kapuja elé, egymás után három emberelőnyt is sikerült kivédekezniük. Ami viszont aggasztó volt, hogy az utolsó kettőt Garda kapta, így közel került a kipontozódáshoz. Sokáig az újvárosiak támadásai sem vezettek eredményre, végül Somogyvári szerzett nagyon fontos találatot. A szünetig aztán ismét a kapusoké volt a főszerep, Maczkó egészen elképesztő, kilencven százalékon állt, Torma pedig hetvenötön.

Fotó: Laczkó Izabella

A fordulás után Szilágyi kiállításával még nem, aztán Szellékával már tudott élni a csapat, Dobi növelte kettőre az előnyt, 1-3. Aztán a következő kulcsember, Horváth is már a második büntetését szedte össze, amit Szilágyi váltott gólra (ekkor az Egernél ő és a másik fontos láncszem, Szellák is ennyi kiállításnál járt), Garda kihagyott lövése után pedig Weston egyenlített. S ezzel még nem volt vége az Eger jó szériájának, Pál büntetőt érő szabálytalansága után Szilágyi ötösével már az ellenfél vezetett, 4-3. A zsinórban kapott három találat nem fogta meg a dunaújvárosiakat, a legjobbkor jött Dobi gólja, sőt, három másodperccel a negyed vége előtt a vezetést is visszaszerezte. Legalábbis gondoltuk, mert az Eger eggyel a vége előtt egalizált, 5-5.

Szabó remek blokkjával folytatta a DFVE, aztán Maczkó is sorra szállította az újabb védéseket, de az egriek is rendre hatástalanították a vendégek próbálkozásait. Egyre feszültebb lett a hangulat, hiszen úgy tűnt, itt akár egy gól is dönthet a győzelemről. Nos, ezt az egri nevelésű Dobi szállította, négy perccel a lefújás előtt, 5-6. Aztán ő szerzett labdát, de Horváth lövését védte Torma. Somogyvári parádés blokkját követően Mahieu brusztolt ki egy kiállítást. Ez kulcsfontosságú akció volt, ezért Vad Lajos időt kért, hiszen már csak 2:20 perc volt hátra. Sajnos nem sikerült az akció, Jonkl löketét védte Torma.

Somogyvári Lili szerezte a győztes találatot

Fotó: Laczkó Izabella

A túloldalon meg Parkes centerből egyenlített – következhetett másfél percnyi tömény izgalom.

A Mahieu ellen elkövetett szabálytalanság miatt Katona végleg cserés kiállítást kapott, a fórból pedig Somogyvári lőtt gólt, 6-7. Belorio kihagyott szabaddobása után lepörgette a támadóidőt a DFVE, maradt négy másodperc a meccsből, de Szilágyi lövése nem talált utat a kapuba.

Nagyszerű játékkal, óriási csatában győzött a dunaújvárosi együttes, feledtetve az első felvonás kisiklását, illetve megteremtve annak a lehetőségét, hogy vasárnap hazai pályán szerezze meg a csapat a harmadik helyet, saját közönsége előtt.

A bajnoki cím viszont eldőlt szerdán, miután a döntő második meccsét is megnyerte az UVSE a Ferencváros ellen, ezúttal 11-10-re.