Mivel az esemény éppen a gyereknapon zajlott, nincs csodálkozni való azon,hogy volt ugrálóvár és arcfestés, no meg a parkolóba kitelepült fagyispult is. Sőt, kedves figfyelmesség a szervezők részéről. Az esemény azonban inkább a felnőttbőrben gyermeklelküket megőrzőknek szólt. A cukrászda körül parkoló csillogó gépek között a teljesség igénye nélkül láttunk Honda Shadow 750-est, Kawasaki VN900-ast, de 1200-ast is. A Kawasaki Vulcanokból bőséges kínálat volt, ami nem csoda, tekintve, hogy a klubjuk képviseltette a magát. Az ő csoportjuk leginkább tekintélyt parancsoló darabja a legnagyobb a sorozatgyártású V2-es, a 3 és fél mázsás súlyú Kawasaki VN 2000 volt. Az Suzuki Intruderekből sem csak egy állt a parkolóban, de volt Kymco Venox, quad és crossmotor is, Yamaha Dragstar, a Honda Goldwing is több példányban volt jelen, de láttunk Honda Majesty robogót és Honda Transalpot is. Egy kisebb veteránmotor kiállítás is összejött a parkolóban. A tavalyi évben a Motorcykle Cannonball versenyen Virginia Beachtől az Oceansideig, a keleti parttól a nyugati partig a versenyzők 1933 előtt gyártott motorokkal szelték át a távot. Lukács Ottó első magyarként, az első magyar motorkerékpár gyár által 1929-ben gyártott 94 éves Méray JAP 600-as motorkerékpárral teljesítette a 6000 kilométeres versenyt 17 nap alatt. Ezt a gépet is meg lehetett csodálni az eseményen. Mellette egy Custom Bike Contest 2024 medált viselő Indian állt, odébb egy küllős kerekű Harley Davidson, de volt ott Trophy, Pannónia, Jawa Čezet 250-es és egy oldalkocsis IZS is.

Már az a több tucat fényes vas látványa is éppen elegendő látványosság lett volna vasárnap délutánra, de ennél azért többet kínált a dunaújvárosi kétkerekű közösség motorja, Tóth-László Krisztina, a V2 MotoRock cukrászda vezetője. Egyrészt a parkolóban egy érdekes ügyességi versenyt rendeztek, aminek a lényege az volt, hogy a bólyákkal kijelölt akadálypályát kellett teljesíteni. Csakhogy ezúttal nem a gyorsaság volt a cél, hanem a lassú tempó, az győzött, aki a leghosszabb idő alatt tette meg a távot. A két nyomsávon közlekedőknek jó tudni, egy ilyen nagysúlyú gépezet stabilitása a sebességgel jön meg, addig még állva tartani is külön mutatvány. Versenyből volt egy másik is, ami jobban illik a cukrászda profiljába. A regisztrálóknak adott idő alatt kellett megenniük a legtöbb krémet, majd a holtversenyt úgy döntötték el, hogy két krémest melyikük tud a leggyorsabban eltüntetni a szájában.

A rendezvény egy végül egy látványos motoros felvonulással zárult a város utcáin.