Égetni?

Általában a települések önkormányzati rendeletben szabályozzák az avar és kerti hulladék égetésének rendjét. Azonban ezek a rendeletek is hangsúlyozzák, hogy a háztartási tevékenység során keletkezett avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történjen.

A rendeletek leírják a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról szóló rendelkezéseket. Így a katasztrófa megelőzéshez fontos szabályokat is tárgyalják. Így azt is, hogy a tűz helyszínén biztonsági felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és eloltható. De fontos az is, hogy az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

A komposztálás

A szakértők szerint a komposztálás során szerves, főképp növényi hulladékból egy tápanyagban gazdag humuszos közeget képzünk. Illetve nem mi, hanem azok a mikroorganizmusok, amelyek a korhadásnak nevezett jelenség segítségével lebontják a komposztot. Profitálni viszont főleg mi fogunk belőle. A növényeink meghálálják majd a táp­anyagdús komposztot, és keresve sem találnánk alkalmasabb anyagot arra, hogy a talajt termékennyé tegyük. Ráadásul hulladékcsökkentésre is kiváló, hiszen a konyhai zöldhulladékunkat szinte teljes egészében elnyeli.

A komposztáló megépítéséhez számos leírást találunk az interneten. Nem kötelező elsőre egy iparművészeti csodának nekifutni, néhány karóból és egy darab kerítésből is készíthetünk egy óra alatt egy használható próbadarabot. Aki pedig nem barkácsoló alkat, a boltok széles kínálatából is válogathat.

Van néhány alapszabály, amelyet be kell tartanunk. Egyes iskolák szerint nem helyezhetünk például állati eredetű maradékokat (kivéve a tojáshéj), beteg növényi részeket, és semmilyen nem szerves hulladékot a halmunkba. De sok helyütt olvasni ennél is megengedőbb szabályokat.

Hulladékelszállítás

A térségben a Vertikál Nonprofit Zrt. rendszeresen elszállítja a komposztálható zöldhulladékot és az újrahasznosítható csomagolási hulladékot. A részletekről a vállalat ügyfélszolgálatán és weboldalán tájékozódhatnak.

A Dunanett Kft. hulladékudvarában is leadható a zöldhulladék, ráadásul térítésmentesen a Budai Nagy Antal út 2. alatt.

Az illegalitás nem kifizetődő

Természetesen egyénileg is lehet gondoskodni a zöldhulladék elszállításáról más vállalkozók segítségével. Azonban illegális lerakóhelyekre kihelyezni még a zöldhulladékot sem lehet. Manapság a környezetünk védelme érdekében kamerarendszert, közük sok vadkamerát telepítettek, ez gondoskodik arról, hogy a beazonosítható szemetelők felelősségre vonását kezdeményezhetik hivatalosan.