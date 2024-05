Az a baj a túlzásba vitt ígérgetésekkel, hogy nem tartják be és becsapják vele az embereket. A jelenlegi városvezetés is nagy dolgokkal ámította a választókat 2019-ben, amikből persze nem lett semmi. Most, a kampányban is próbálnak mindent bevetni, hogy megtartsák a hatalmat. Mi valódi fejlődést kínálunk minden Dunaújvárosi Polgárnak! Nem vagyunk megélhetési politikusok, minket az a cél vezérel, hogy jobbá tegyük szeretett városunkat, Önökkel együtt!