Május utolsó vasárnapja, gyermeknap

Május utolsó vasárnapja a gyermeknap, amikor a szokottnál is nagyobb figyelmet fordítunk gyermekünkre, unokánkra és a környezetünkben élő minden kicsi és nagy nebulóra. A legtöbb településen - ha nem is a napján, de valamelyik közeli hétvégén - programokkal is kedveskednek a gyermekeknek. Lássuk, honnan ered a gyermeknap története

Körmendi Erzsébet

Illusztráció. Fotó: MW/Czímer Tamás

A gyermeknap megünneplése Törökországból ered. Az ünnepet először Törökországban tartották meg 1920. április 23-án. Magyarországon a gyerekek ünnepét 1931-ben tartották meg először, igaz, akkor még gyermekhétnek hívták, egy egész hétig tartott. 1954-ben tett javaslatot az ENSZ közgyűlése az Egyetemes Gyermeknapra, melynek célja, a világ gyermekeinek testvériségéről történő megemlékezés, a kölcsönös megértés, és a gyermekek jólétéért folytatott szakadatlan küzdelem. Ekkor javasolták a kormányoknak azt is, hogy jelöljék ki az országuk számára leginkább megfelelő dátumot a kicsik köszöntésére! Magyarországon május utolsó vasárnapján ünneplik a gyermeknapot. A gyerekek ünnepén minden évben rengeteg rendezvény, program várja a lurkókat. A gyereknap célja, hogy a kicsik jól szórakozzanak, ezen a napon az övék legyen minden figyelem. A gyereknapot számos országban ünneplik, az ünnep időpontja általában június 1-je, amelyet 1925-ben, a genfi Gyermekjóléti Konferencián jelöltek ki. A világ országaiban különböző időpontokban ünneplik a gyermeknapot. Japánban 1948 óta nemzeti ünnep és egyben munkaszüneti nap a gyermeknap, amit május 5-én tartanak. Érdekessége, hogy ezen a napon a családok papírsárkányokat reptetnek. Indiában november 14-én van gyereknap, az ország első miniszterelnökének, Jawaharlal Nehru születésének évfordulóján. Argentínában augusztus második vasárnapja a gyermeknap, Brazíliában október 12., Chilében augusztus első vasárnapja, Kolumbiában április utolsó hétvégéje, Peruban október 14, Mexikóban április 30-a, Kubában július harmadik vasárnapja a gyermekeké. (Forrás: okosjatek.hu) USA-ban június első vasárnapja. 2001-ben George W. Bush elnök bejelentette, hogy legyen június első vasárnapja a gyereknap minden évben.

