A 2024. május 15-én megszervezett eseményen részt vett dr. Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke és dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője is.

Elsőként Jobb Gyula, a település polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a fejlesztés fontosságát, amelynek célja az egészségügyi és gyermekorvosi ellátás javítása volt. Mint elmondta, a település lakossága rohamosan növekszik, ami egyre nagyobb igények és elvárások elé állítja a településvezetést minden területen, így az egészségügy terén is. A 2010-es kezdetekre emlékezve elmondta, hogy az egykori szűkös rendelő helyett ma egy modern, tágas a kor elvárásainak megfelelő, kiváló lehetőségeket nyújtó intézményben láthatják el a lakosokat. A pályázati forrásnak, a támogatásoknak és az önkormányzat által biztosított önrésznek köszönhetően az új rendelőintézet nettó 260 négyzetméteresre bővült, amely új helyet adott az orvosoknak és a védőnőknek kiváló környezetet biztosítva a gyerekek ellátásához. A polgármester kiemelte, hogy a forrásoknak köszönhetően a rendelőintézet mellé parkolót is építettek. A beszéd végén Jobb Gyula köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a projektben, valamint a kivitelezőknek és természetesen a képviselőtestület tagjainak is.

Ezt követően dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke vette át a szót. Mint elmondta:

- „A mai napon egy újabb fejlesztést adhatunk át a Kulcson. A múlt héten adtuk át az új bölcsődét, most az új orvosi rendelőt, és két hét múlva pedig átadjuk a település eddigi történetének legnagyobb beruházását, az új általános iskolát. Azt gondolom, hogy ezek önmagukban olyan fejlesztések, amik akár egy vagy több ciklus vonatkozásában is szép kihívások és szép tervek lennének. Kulcs vonatkozásában ez csak az ebben a hónapban átadandó projektek listája.

Polgármester úr említette a beruházás vonatkozásában, hogy alapvetően egy közös támogatásból valósult meg a fejlesztés, és hozzátette szerényen, hogy ehhez a település is egy kis önrészt hozzátett. Egészen pontosan a 89 millió forintos TOP(Terület- és Településfejlesztési Operatív Program ) forráshoz 119 millió forintot tett hozzá a település, tehát a kis önrész, amit a település ki tudott gazdálkodni, az nagyobb, mint a támogatás.

Szívből gratulálok a polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, és a kulcsiaknak ahhoz a fejlődéshez, amit itt láthatunk. Kiválóan megfelel a település azoknak a kihívásoknak, amik a népességnövekedésből adódó úgynevezett pozitív problémák megkövetelnek”- mondta el dr. Molnár Krisztián. Majd köszönetét fejezte ki minden résztvevőnek, a tervezéstől kezdve a kivitelezésig, valamint a település lakóinak, akik türelemmel és segítőkészséggel segítették a projekt megvalósítását. Reményét fejezte ki, hogy az új orvosi rendelő segítségével modern és korszerű körülmények között vehetik igénybe az ellátást a település lakói. Végezetül a közgyűlés elnöke arra buzdította a kulcsiakat, hogy a közelgő választásokon is szavazzanak bizalmat a jelenlegi polgármesternek, mivel az eddigi eredmények alapján képes volt hatékonyan megoldani a település előtt álló kihívásokat. Dr. Molnár Krisztián úgy véli, hogy a fejlődés folytatásához szükséges a stabilitás és a megbízható vezetés, amelyre továbbra is számíthatnak a kulcsiak a vármegye vonatkozásában is.

Végül dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta:

- Nagyon örülök egy ilyen fejlesztésnek, ami az egészségügyet érinti. Kulcson tulajdonképpen valamennyi fejlesztés részben a gyermekeket is érinti, hiszen a településen nagyon magas a gyermekszám és növekszik. Az előbb említésre került az iskolafejlesztés, ami egy nagyon komoly beruházás, de ez a fejlesztés is a gyermekrendelő, a védőnői rendelő, foglalkoztatószoba kialakítását célozta, és nem mellesleg azzal, hogy megnyílt ez a szárny, ezzel a felnőtt részleg is tágabb lett, tehát több esetet tudnak ellátni. Nagyon köszönöm az itt dolgozó orvos-fogorvos kollégáknak, kolléganőknek, hogy kitartanak a munka mellett, és bízom benne, hogy a későbbiekben utánpótlás is lesz, aki a továbbiakban is tudja végezni ezt a tevékenységet. Kívánom a kulcsiaknak, hogy használják egészséggel, és minél kevésbé a betegségek gyógyítására, hanem a védőnői ellátásra, gondozásra, szűrésre ezt az új rendelőt- fejtette ki dr. Mészáros Lajos.

Az ünnepélyes ceremónia végén sor került a szalag átvágására, amely hivatalosan is megnyitotta az új egészségház és orvosi rendelőt. A település vezetősége és a fejlesztésben részt vevők büszkén tekintettek az új létesítményre, és reményüket fejezték ki, hogy az új intézmény hozzájárul a kulcsiak egészségügyi ellátásának javításához.