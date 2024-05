Számunkra alapvető dolog, hogy kapcsolatokat építsünk ki és rendszeresen találkozzunk a helyi vállalkozókkal is, hiszen a kölcsönös együttműködés jelenti Dunaújváros gazdasági fejlődésének egyik kulcsát.

Meg kell hallgatni a véleményüket és a javaslataikat, elvégre ők napi szinten látják a gazdasági folyamatok és a munkaerőpiaci helyzet alakulását. Tapasztalatuk és előmutató tanácsaik pedig rendkívül értékesek a stratégiai kérdésekben.

Mindig is hangsúlyozom, ha sikeresek a helyi vállalkozók, az sikert jelent a városnak is, hiszen munkahelyeket teremtenek, megélhetési lehetőséget biztosítanak a munkavállalóik számára, fejlesztéseket hajtanak végre, és nem utolsó sorban itt fizetnek iparűzési adót is.

Örülök, hogy a támogatásáról biztosított Makai Gábor helyi vállalkozó és egyben elkötelezett lokálpatrióta is, aki egy újabb erősítést jelent abban, hogy összefogással, közös munkával ismét fejlődő pályára állíthassuk Dunaújvárost!