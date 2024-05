A vállalat 2017-ben indította el a Hankook Oktatási Pályázati Programot, a HOPP-ot, amelynek az idén két kedvezményezettje volt a A Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum és a DSZC Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola. Mindkét intézmény az eszközparkját és oktatástámogató-rendszereit fejlesztette a támogatásból. Az iskolák számára biztosított eszközöket ma adták át ünnepélyes keretek között mindkét intézményben.

A DSZC Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola 2 500 000 forintos míg a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum 3 000 000 forintos támogatásban részesült.

„A Hankook pályázatának köszönhetően iskolánk jelentős mértékű eszközfejlesztést tudott megvalósítani. A beszerzések során két területre fókuszáltunk. Egyrészt kiemelt figyelmet kapott tanulóink szakmai ismereteinek elmélyítése, másrészt ügyeltünk arra, hogy képzéseink minden szegmensében hasznosításra kerüljenek a beszerzett eszközök, melyek közvetlenül és közvetett módon is támogatják a hozzánk járó diákok tanulmányait.” – mondta Zemankó Zoltán a DSZC Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola igazgatói feladatokat ellátó általános igazgatóhelyettese. Az átadón jelen volt Pocsainé Varga Veronika a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója is, aki reményét fejezte ki, hogy szorosabbra tudják ismét fűzni a szakképzés területén is a nagyvállalattal a kapcsolatukat, célozva arra, hogy a Lorántffy középiskolában korábban működött a gumiipari szakképzés. A pénzből oktatástámogató eszközöket vettek, olyan berendezéseket, amelyek a többi között az okos otthonok vezérlésének elsajátításához is segíti a tanulókat.

Hankook-adomány a Dunaferr-iskolának

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Bánki is az oktatás támogatását helyezte a fókuszba.

„A Hankooktól kapott anyagi támogatás nagy segítséget jelent. Sikerült beszereznünk egy analóg elektronika készletet, amely a gépészet ágazat és elektronika és elektrotechnika ágazatban a villamos alapismeretek tantárgy gyakorlati jellegű feladatok megoldásában és gyakorlásában jelent nagy segítséget. Emellett az elektronika és elektrotechnika ágazatban a szakirányú oktatásban elsősorban az analóg áramkörök megismerésében jelent könnyebbséget. Az optoelektronika kiegészítő készlet és a műveleti erősítő kiegészítő készlet az elektronika és elektrotechnika ágazatban a szakirányú oktatásban szereplő tantárgyak elsajátításában segítség a tanulóink számára. A pneumatikus elemek csomag a gépészet ágazat és elektronika és elektrotechnika ágazatban a szakirányú oktatást segíti elő. Ezek az eszközök nagyban hozzájárultak, hogy az oktatási eszközeink frissüljenek és a jelenkor technológiáinak megfeleljenek” – ismertette a támogatás részleteit, Müller Attila, a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum általános és szakmai igazgatóhelyettese. Az egyetem képviseletében a rendezvényen dr. habil Balázs László rektorhelyettes és Zölei Ádám stratégiai menedzser is jelen volt. Dr Bartal Orsolya a Bánki igazgatója megköszönte a Hankook társadalmi felelősségvállalását.

„A Hankook számára az oktatás ügye kiemelten fontos, ezért nagyon örülünk, hogy HOPP programunk segítségével hozzájárulhatunk a dunaújvárosi diákok korszerű képzéséhez. Bízunk benne, hogy ezekkel az eszközökkel megkönnyítjük a tanulás és a tanítás folyamatát is” – mondta Roy Katalin, a Hankook Tire Magyarország kommunikációs vezetője.

Az eszközfejlesztés eredményeként mind a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum, mind a DSZC Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola modernebb környezetet és magasabb színvonalú oktatást biztosíthat a jövőben a diákoknak, ezzel támogatva a fiatalok szakmai fejlődését.