"Súlyos problémákat görget maga előtt a város, amiről nem elég beszélni, meg üres lózungokat pufogtatni, mint ahogy teszi azt a jelenlegi vezetés. A lakosság folyamatosan csökken, csak az elmúlt öt évben 3000 választópolgárral lettünk kevesebben! Cselekedni kell, és olyan konkrét lépéseket tenni, amivel megállítható, s visszafordítható ez a tendencia! " - többek közt erről írt Magyar András, a Fidesz-KDNP és a JUVE polgármesterjelöltje csütörtöki bejegyzésében. Mint azt vázolta, csapatukkal megoldási tervvel készülnek erre a problémakörre is, a programjukban pedig kulcsfontosságú jelentőséggel bírnak a fiatalok, hiszen ők jelentik a jövőt. "Nekik kell olyan életteret és perspektívát nyújtani, hogy itt maradjanak, itt vállaljanak munkát, itt alapítsanak családot. Ehhez a gazdasági vonalon is rendet kell tenni a városban és térségi szinten is. Összetett feladatról van szó, így a koncepciónkban egymással összefüggnek a tervezett intézkedéseink"- tette hozzá Magyar András.