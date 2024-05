A Helyi Választási Bizottság három ülést is tartott az elmúlt napokban, amelyeken újabb jelölteket vettek nyilvántartásba, és kisorsolták már azt is, hogy a jelöltek milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon. Ezt a már bevált gyakorlat szerint végezték körzetenként, vagyis a jelöltek neveit tartalmazó papírokat egy urnába tették, megkeverték, s egyesével húzták ki, ez a sorrend adta meg a szavazólapi sorrendet is. A következőkben összefoglaltuk, miként alakult ki a mezőny (a szavazólapi sorrend alapján felsorolva).

Általános önkormányzati választás

Négy személy is gyűjtötte a polgármesterjelöltséghez szükséges ajánlásokat, végül ketten szállnak ringbe ezért a mandátumért: Magyar András (FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Jövő Új-Városáért Egyesület) és Pintér Tamás (Rajta Újváros! Egyesület).

Az 1-es számú választókerületben Sarj Tibor (Mi Hazánk Mozgalom), Mészáros László (FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Jövő Új-Városáért Egyesület) és Szántó Péter (Rajta Újváros! Egyesület).

A 2-es számú választókerületben Badó Péter (Mi Hazánk Mozgalom), Rados Ildikó (FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Jövő Új-Városáért Egyesület) és Gyöngyössy Csaba (Rajta Újváros! Egyesület).

A 3-as számú választókerületben Sártory Endre (FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Jövő Új-Városáért Egyesület), Motyovszki Mátyás (Rajta Újváros! Egyesület) és Tuska Katalin (Mi Hazánk Mozgalom).

A 4-es számú választókerületben Bucsek Attila (Mi Hazánk Mozgalom), Zemankó Zoltán (FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Jövő Új-Városáért Egyesület) és Barta Endre (Rajta Újváros! Egyesület).

Az 5-ös számú választókerületben Nagy Milán (FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Jövő Új-Városáért Egyesület), Mezei Zsolt (Rajta Újváros! Egyesület) és Beregszászi Gyula (Mi Hazánk Mozgalom).

A 6-os számú választókerületben Dr. Csikós Árpád (FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Jövő Új-Városáért Egyesület), Adamasky Lőrinc (Mi Hazánk Mozgalom) és Szabó Zsolt (Rajta Újváros! Egyesület).

A 7-es számú választókerületben Kőkuti Kornél (Mi Hazánk Mozgalom), Kálló Gergely (Rajta Újváros! Egyesület) és Szepessy Gergő (FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Jövő Új-Városáért Egyesület).

A 8-as számú választókerületben Pappné Grabant Ilona (Rajta Újváros! Egyesület), Dudás Tibor (független), Timár Zsolt Géza (Mi Hazánk Mozgalom) és Oláh János (FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Jövő Új-Városáért Egyesület).

A 9-es számú választókerületben Facskó József (FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Jövő Új-Városáért Egyesület), Tóth Kálmán (Rajta Újváros! Egyesület) és Nagy Zoltán (Mi Hazánk Mozgalom).

A 10-es számú választókerületben Farsang Tibor (Mi Hazánk Mozgalom), Orosz Csaba (Rajta Újváros! Egyesület) és Bükki Miklós (FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Jövő Új-Városáért Egyesület).

Kompenzációs lista

A dunaújvárosi közgyűlés tizenöt főből áll: lesz egy polgármester, lesz a tíz egyéni körzeti képviselő, és a töredékszavazatok alapján további négy mandátumot is kiosztanak- ebben van jelentősége a szervezetek úgynevezett kompenzációs listájának. Erre azok a szervezetek jogosultak, akik a tíz választókerület legalább kétharmadában jelöltet állítottak, listájukat pedig a Helyi Választási Bizottság is nyilvántartása vette. Ha a listás jelölt egyéniben nyer mandátumot, akkor lekerül a listáról és a következő jelölt lép ott a helyére. Általánosságban elmondható, hogy a politikai szervezetek a lista élére azokat a jelöltjeiket teszik, akiket biztosan szeretnének bejuttatni a következő ciklusba, a többi helynél pedig taktikázhatnak, például akit esélyesnek tartanak egyéniben, azt tehetik a lista végére, de ez csak egy szempont, sok dolgot számításba vehetnek még ahhoz, hogy kialakítsák a végső sorrendet.

A mostani választásra három listát vett nyilvántartásba a HVB.

A Mi Hazánk Mozgalom listás sorrendje: Badó Péter, Adamasky Lőrinc, Farsang Tibor.

A FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Jövő Új-Városáért Egyesület listás sorrendje: Magyar András Tamás, Bükki Miklós, Oláh János, Sártory Endre Dezső, Szepessy Gergő László, Rados Ildikó Lilla, Dr. Csikós Árpád, Nagy Milán, Mészáros László, Facskó József Tamás, Zemankó Zoltán.

A Rajta Újváros! Egyesület listás sorrendje: Pintér Tamás, Mezei János Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán Sándor, Barta Endre, Orosz Csaba György, Motyovszki Mátyás, Pappné Grabant Ilona, Szántó Péter Lajos, Gyöngyössy Csaba, Kálló Gergely, Kiss Tibor.