A stratégiánk: együtt, működünk!

-Mi nem valaki, vagy valami ellen álltunk össze, hanem valamiért, mégpedig a falunk további fejlődésének érdekében. A lehetőségek felkutatása és a feltételek megteremtése az én feladatom, a globális szemlélet mellett, a közbiztonság, az utak, járdák állapotának javítása is az én közvetlen feladatom lesz a tapasztalatok alapján a következő években is. De mindenképpen szükséges a jól együttműködő, összehangoltan dolgozni képes képviselői csoport, a hatékony önkormányzati munkához. Ebben is bizonyítottunk, hiszen az elmúlt időszak megmutatta, hogy ha Kulcsról van szó akkor együttműködünk! Azonban nem bízhatjuk Kulcs vezetését rébuszokban beszélő, tapasztalat nélküli ötletelőkre és kalandorokra. Kulcs a mi otthonunk, jövőjének, fejlődésének biztosításához nélkülözhetetlen az együttműködés a polgármester, az önkormányzati testület és Magyarország Kormánya, valamint a Fejér Vármegyei Önkormányzat között-mondta el a polgármester, majd folytatta.

Kik vagyunk mi az Együtt, működünk szlogen alatt?

- A falu életében ismét egy munkával teli időszak következik. Fenntartom továbbra is azt a régi, nagy igazságot, hogy csak úgy lehet előre haladni, ha mindenki egy irányba evez és az is fontos a hatékonysághoz, hogy mindenki tapasztalt, szakértő legyen a hajóban a maga posztján. Ezt tartottam szem előtt a velem együtt induló képviselőjelölt csapat felkérése során. Jelölttársaim: Oberrecht Tamás, aki a történelemmel és a hagyományokkal foglalkozik, amely azért fontos a kulcsiaknak mert múlt nélkül nem létezhet a jelenünk és jövőnk sem. Rizmayer János családja kapcsán vesz részt a kommunikációban majd egy évtizede, szócső a helyi kommunikáció szereplői között, az állatvédelem és kóbor állatok kérdéseiben és a parkolás ügyeiben konkrét javaslatai a kulcsiak igényeit szolgálják majd. Eltökélt szándéka az óvodai áldatlan parkolási helyzet megóvása, de eltökélt abban is, hogy minden kulcsi család találjon gyermekének megfizethető táborozási lehetőséget. Szabados Imre a sportegyesület élén dolgozott a településért, szabadidős tevékenység stratégiája minden korosztálynak kínál majd elfoglaltságot, például helyi fitneszterem kialakításával. A Zöldülj Kulcs- nevű projektben pedig újszerű megvalósítási programja van a fenntarthatóság, környezetvédelem témában. Panda Krisztián a külterületi, zártkertes övezetben élő falunkbeliek szószolója kíván lenni. Konkrét megvalósítási javaslatokkal szeretné a támogatásukat kérni, amely nem csak pillanatnyi, hanem hosszútávon kínál a területnek fejlődést. Horváth László a focipályán tőle megszokott sportszerűséggel és határozottsággal a kisközösségek támogatásával szeretne foglalkozni, hogy a kis egységek együtt, közösen is jól működjenek. A fiatalokat és a kisembereket szeretné képviselni. Nagy Csaba pedig az új beköltözők, és a vállalkozók érdekében dolgozik majd az önök érdekeit szem előtt tartva. Szándékai szerint vállalkozói névjegyzékkel, vállalkozói klub létrehozásával szeretne dolgozni azon, hogy településünknek még több önálló iparűzési adó bevétele lehessen, amelyet további fejlesztésekre például útfelújításokra lehetne költeni.