A hagyományoknak megfelelően a Vármegyenapi ünnepi közgyűlés keretében adja át a vármegye kitüntető címét- és díjait a Fejér Vármegyei Önkormányzat.

A Vármegyenaphoz kapcsolódóan idén is lesz Vármegyekorzó, ahol Fejér vármegye kézművesei és termelői mutatkoznak be, valamint a „Hagyomány-Érték-Minőség” jegyében átadásra kerülnek a Fejér Termék Programhoz kapcsolódó elismerések is – mondta el a sajtótájékoztatón dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Van okunk az örömre. Minden gazdasági nehézség, minden probléma ellenére az elmúlt időszakban is kiválóan teljesített Fejér vármegye, kiválóan teljesítettek a vármegyei emberek. Nagyon jó lehetőség ez a nap arra is, hogy elismerjük azokat a hétköznapi vármegyei embereket, akik nem hétköznapi cselekedeteket hajtottak végre. Köszönjük a Fejér vármegyei emberek áldozatos munkáját, szóljon ez a nap nekik és róluk

– tette hozzá dr. Molnár Krisztián.

Törő Gábor, Mór országgyűlési képviselője köszönetét fejezte ki a helyszínválasztásért, és arról biztosított, méltó helyszíne lesz Mór az idei Vármegyenapnak.

Megtisztelő, hogy az „Ezerjó városában” rendezi meg legnagyobb ünnepét a vármegye – tette hozzá Fenyves Péter polgármester.