Ritka és ünnepélyes alkalom, amikor ilyen programmal avatnak fel egy elkészült útszakaszt egy településen. Mezőfalván több évtizedes vízelvezetési probléma oldódott meg a saját forrású önkormányzati beruházással. Az avatószalag mögött Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője, Márok Csaba Mezőfalva polgármestere és a kivitelező Alap-Ép Kft. ügyvezetője Balogh Tibor állt fel. A szalagátvágás előtt Márok Csaba köszöntötte a megjelenteket.

Fotó: Horváth László

- Polgármesterségem alatt ez a legnagyobb saját beruházásunk. Egészen pontosan 63. 405. 893 Ft-ba került. 2024. április 8-án kezdődtek a munkálatok. Úgy gondolom, hogy nagyon jó dolgot valósítottunk meg. A vízelvezetés akkor jó, ha belefolyik az árokba a víz. Bízunk benne, hogy ez jól fog működni és meg is becsülik. A hiányzó táblázásokat és egyéb dolgokat, mint az utca elején a lábtörlő hiánya – utalt a beszédben Márok Csaba az egyik lakó tréfás megjegyzésére – pótolni fogjuk. Egy település mindig legyen nagyon büszke arra, hogy ilyen jó dolgot meg tud valósítani – hallhattuk a megnyitó beszédben. Végül Márok Csaba megköszönte Varga Gábor jelenlétét, hogy osztozik a falu örömében.

Varga Gábor országgyűlési képviselő, Márok Csaba Mezőfalva polgármestere és Balogh Tibor a kivitelező Alap-Ép Kft. ügyvezetője vágta át a szalagot

Fotó: Horváth László

A folytatásban szalagátvágás következett, majd a tervek szerint minden lakó a saját háza előtti részen guríthatta volna a hordót. Ehelyett a jelenlévő gyermekek kaptak lehetőséget a gurításra. Nem kis meglepetésre az egészen kis gyermekek is játszi könnyedséggel hajtották az alumínium söröshordót. Ez is bizonyította, kiváló munkát végzett a kivitelező.

Fotó: Horváth László

A hordó meg sem állt egészen a felújított szakasz végéig, a Manókuckó Bölcsőde parkolójáig, ahol sátor alatt sütemények, üdítők, italok várták az ünneplőket. A közös pogácsázáskor a lakók elmondták, nagyon örülnek, hogy annyi év után már nem folyik be a csapadékvíz az ingatlanjaik alá. Előfordult, hogy nagy esőzésekkor fél óra alatt tíz köbméter víz is összegyűlt a házak alagsorában, pincéjében. Most a leaszfaltozott, megdöntött utcán a terelőszegéllyel sikeresen elvezethető a csapadékvíz a temetői árok irányába. A lakóknak nem kell aggódniuk a károk, költségek és a bosszúság miatt. Egy újabb problémamegoldás kipipálva!