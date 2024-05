Azzal remélem már mindenki tisztában van, hogy az olyan nagyszabású beruházások, mint a Kandó Kálmán téri közlekedésfejlesztés, a körforgók építése, a Szalki-szigeti fejlesztések, a bölcsőde, a múzeum és a Mondbach kúria felújítása, a kerékpárúthálózat kiépítése mind-mind elsősorban még az előző városvezetésnek köszönhető, hiszen ők nyerték el rá a forrást, a megvalósításuk és az átadásuk pedig mondhatni a jelenlegi városvezetés ölébe hullott.

A közgyűlés 2023-as közmeghallgatásán

Fotó: Laczkó Izabella / archív

Láthatunk most a kampányidőszakra időzített, úgymond „saját felújításokat” is, például a saját médiafelületeiken arról számoltak be márciusban, hogy napelemeket telepítenek az MMK épületére, átadtak két új játszóteret, meglévő (murvás) parkolókat újítanak fel, bővítik a temetői ravatalozó előtetőjét. Természetesen minden fejlesztésnek örülni kell, csak nem mindegy, hogy milyen áron, és hogy azt miként tálalják nekünk...

„A nehéz gazdasági helyzet dacára lesznek idén is fejlesztések, tervezik a kórház körüli parkolási helyzet megoldását, új parkolók kialakítását a Kossuth utcában, folytatódik a közvilágítási rekonstrukció, játszóterek és kondiparkok fejlesztése, az északi lakóterület csapadékvízelvezetési programja, tervezik a piac tetejének felújítását, illetve a temetői ravatalozó bővítését is” – ezt a mondatot nem az idei, hanem még a 2023. február 9-i közmeghallgatás tudósításában írták az önkormányzat saját médiafelületén, idézve Szabó Zsolt alpolgármester beszédéből. Ekkor már előkészítés alatt lehetett hozzá a hitelfelvétel, mert a 2023. március 16-i közgyűlésen összesen 594 millió forint fejlesztési célú hitelszerződéseket kötöttek a K&H Bankkal a finanszírozásuk biztosításához. Hét konkrétabb tételt soroltak fel, például a könyvtár, MMK megújuló energia/napelem 69 millió forint, Északi lakóterület csapadékvíz elvezetése 30 millió forint, parkolók létesítése 99 millió forint, közösségi találkozópont és közösségi internet kialakítása 99 millió forint, önkormányzati ingatlanok felújítása 99 millió forint, közvilágítás fejlesztése 99 millió forint, játszótér és felnőtt kondipark kialakítása, pályázati önerő 99 millió forint (a 99-es számnak van egy varázslata is, ugyanis a 100 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztethető ügyletet a kormány engedélye nélkül lehet megkötni). Minden egyes tételt külön határozatként fogadták el, amelyek mindegyikében felhatalmazták a polgármester arra, hogy megkösse ezeket a fix kamatozású, 2033. március 31-én lejáró beruházási hiteleket. Ráadásul a napirendben foglaltak szerint, amennyiben igénybe is veszik a megjelölt hitelt, az első törlesztési dátum 2025. márciusa, vagyis majd az új testületnek kell kigazdálkodnia a jelenlegi városvezetés által felvett hiteleket, amelyekkel tulajdonképpen már tavaly február óta kampányolnak, de a kivitelezést itt is sikerült a választásokhoz időzíteni.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A hitelfelvételekről szóló napirend elfogadása után határoztak is a felhasználásról: Kossuth utcai parkolók tervezésére 4 millió forintos; közvilágítás fejlesztésére 94 millió forintos; a Technikumba, a Városháza térre és a mozihoz okospadok kihelyezésére 99 millió forintos; játszótér és kondipark létesítésére 75 millió forintos; az északi lakóterület csapadékvíz elvezetésére 30 millió forintos; önkormányzati ingatlanok felújítására (köztemető ravatalozó felújítása és új fedett beálló készítése, Szelidi tavi üdülő belső felújítása, gondnok ház felújítása, Palme köz 2-4. fszt.-i. oszlopok és I. emelet lépcsőházi híd szerkezeti elemeinek cseréje-felújítása, valamint a piac 55 tetőhéjalás és csapadékvízelvezetés cseréje) 99 millió forintos; a könyvtár és az MMK energetikai felújítására 65 millió forintos keretösszeget biztosítottak a DVG Zrt.-nek, jegyezve, hogy a munkák fedezetét a K&H Bankkal megkötött fejlesztési hitelösszegből kívánják biztosítani.