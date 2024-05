A településen, az Erzsébet téri Művelődési Házban megrendezett ünnepi közgyűlésen részt vett dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, Törő Gábor, Tessely Zoltán és Varga Gábor országgyűlési képviselők (dr. Mészáros Lajos más elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni), Tóth Tamás esperes, címzetes kanonok, valamint Tanárki Gábor főispán, dr. Kővágó Levente a dunaújvárosi kórház megbízott igazgatója, Fenyves Péter Mór város polgármestere és a történelmi egyházak megjelent képviselői, a vármegyei államigazgatási, fegyveres és rendvédelmi szervek képviselői.

Elsőként dr. Molnár Krisztián mondott ünnepi beszédet, amelyben kitért a vármegyei önkormányzat elmúlt évének feladataira és célkitűzéseire, a gazdasági, társadalmi és közösségi folyamatokra, és hangsúlyozta a fejlesztési források fontosságát. Az egyik fő célkitűzésről a bölcsődefejlesztésről is beszélt, amely a magyar családok támogatását és a jövő nemzedékek megalapozását szolgálja. A beszédben hangsúlyozta, hogy a vármegyében a foglalkoztatottság és a gazdasági mutatók alapján jelentős javulásról számolhat be. Majd a június 9-i választások jelentőségéről is beszélt:

– Nyíltan kellene beszélnünk róla, hogy minden településünket és minden lakos életét alapvetően befolyásoló választás előtt állunk. Az Európai Parlament választási tétje mindannyiunk számára fontos kell hogy legyen. Távolinak tűnik a brüsszeli központ, de a vármegye életére kihatással van az EP választás. Az egyik legfontosabb feladatunk a terület és településfejlesztési források elosztása. E tekintetben azt gondolom, hogy egyértelmű kell legyen a mi álláspontunk, olyan embereket kell küldeni az Európai Parlamentbe, akik azért dolgoznak, hogy Magyarországon a magyar emberek megkaphassák azokat a forrásokat, ami nekik jár. Ebben az esetben azt a terület és településfejlesztési munkát fogjuk tudni folytatni, amit az előzőekben említettem- mondta a vármegye elnöke, majd azt is kiemelte:

– Fel szeretném hívni ezúton is mindenkinek a figyelmét, hogy egy településfejlesztés akkor tud sikeresen működni, hogyha összhang van Magyarország kormánya, az országgyűlési képviselők a vármegyei közgyűlés, a települések és a lakosság között. Ezúton is szeretném megköszönni a jelenlévő országgyűlési képviselők munkáját, hozzáállását, az ő esetükben nem lehet kétség, hogy az együttműködés, és összefogás biztosított. Márpedig, ha együttműködés és összefogás van, az erősít minket, közösséget épít- hangsúlyozta dr. Molnár Krisztián.

Az elnököt Fenyvesi Péter polgármester, majd Törő Gábor országgyűlési képviselő váltotta a szónoki pulpituson. Ezt követően a Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak műsorát láthatták a résztvevők.

Az ünnepi díszközgyűlés keretében adták át a Fejér Vármegyei Díszpolgára kitüntető címet, Prof. Dr. Krausz Ferencnek aki számos érdeme mellett, amelyet az egész világon ismernek és elismernek az attoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereiért 2023-ban Nobel-díjat kapott.

Három dunaújvárosi díjazott is vármegyei szintű elismerésben részesült. Dr. Berzsenyi Zoltán Díjat adományoztak dr. Rombauer Editnek, a Szent Pantaleon Kórház sebészeti főorvosának. Marosi Arnold Díjat kapott Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója és Terstyánszky Ödön Díjat adományoztak Gróf András Sándornénak, a Dunaújvárosi Arany János Iskola testnevelő tanárának.