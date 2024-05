Egy nagykarácsonyi standon akadt meg először a szemünk. A tapasztalás: minden, mi szem szájnak ingere.

A sajtokat sokan kedveljük, és szerencsére már sok hazai kézműves, kimondottan jó minőségű és ötletesen feldolgozott sajtokat találhatunk. Igaz, vannak időnként igen csak elszállt árak. Ezen a téren azt hittem, a móri bornapokon kínált, és általam egy elgyengült pillanatban megvásárolt sajt kilójának tizenhatezer forint volt az ára. De, amikor a balatonlellei – szintén bornapokon –már közel harmincezer forint volt egy kiló sajt, a sarkamra álltam, és azt mondtam, eddig, és ne tovább!

Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Ezért is volt számomra felüdítő élmény, amikor a nagykarácsonyi Nagy Tanya Kamilla Zsanka fantázia nevű sajtokért 4000 és 8500 forint között kell fizetni egy-egy kilóért.

A kínálatra nem lehet panaszunk, hiszen kilencféle parenyicát és kilencféle érlelet vásárolhatunk a standnál.

Az érlelés alatt háromtól nyolc hónapig való érleléssel kell számolni. A nagykarácsonyi ős- és kistermelők a saját földjükön, a saját tehenük tejéből készítik a sajtot. Mivel tehén van, így a kínálatukból túró, tejföl és hétféle ízesítésű joghurt sem hiányzik.

Számunkra igazi különlegességként hatott a három az egyben sajt, ami egyszerre gomolya, grill- és rántani való. A három az egyben kilójáért 6500 forintot kell leszurkolnunk.

Ha szóba került a grillezés és a rántott sajt, térjünk egy kicsit bővebben ki a sajt grillezésre. annak is vegyük a serpenyős változatát, hiszen egy átlagos háztartásban is lenni szokott egy jelentősebb serpenyő.

A feladat nem könnyű, hiszen az első kérdés az, hogyan találjunk olyan sajtot, ami nem viseli magán a grillsajt nevet, mégis meg lehet sütni úgy, hogy egyben maradjon és élvezhető íze, valamint a célnak megfelelő állaga legyen?

Szerencsére létezik arany középút,

vannak olyan sajtok, amiket, ha egy sima szupermarketben ritkábban is, piacokon biztosan be lehet szerezni és serpenyőben jól süthetőek vagy grillezhetőek. Ezek nagyon jól tudnak jönni, ha csak egy salátánk van kéznél éppen, vagy ha a maradék főzelékre kéne valami olyan feltét, ami percek alatt megvan.

A grillezett sajthoz tökéletes megoldás a gomolya. Nincs túl erős íze, de nem is túl sós és nem is jellegtelen, éppen ideális. Nem folyik túlságosan szét, de nem is lesz gumis állagú. Azonban fontos figyelni pár dologra sütéskor. Először is ujjnyi vastag szeletekben süssük, hogy jól kezelhető, forgatható legyen. Ha nem tapadásmentes a serpenyőnk, tegyünk alá egy pici olajat. Ha serpenyőben sütjük, előbb forrósítsuk fel nagyon melegre, úgy tegyük bele a sajtot, és egy ideig ne piszkáljuk. Amikor szép kéreg sült rá, csak akkor fordítsuk meg, így nem fog szétesni.

Forrás: sobors.hu