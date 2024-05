– Mint minden évben, idén is számos újdonsággal készülünk, szinte az egész házat átrendeztük. A fotósoknak is tartogatunk meglepetéseket, például egy gyönyörű angyalszárnnyal, de a többi maradjon meglepetés. Emellett a játszótér is bővül néhány érdekességgel – mondta lelkesen. Elárulta, hogy a játszótér új játékkonyhát kap, amely a bokrok alatt lesz elhelyezve, valamint logikai játékok egész sora is várja a látogatókat.

Kiemelte azt is, hogy minden lesz, ami levendula, és ez a népszerűség titka: – A levendula mindent visz, nemcsak gyönyörű látványt nyújt, hanem egészséges is. Készíthetünk belőle fagylaltot, süteményeket, szörpöt és limonádét. Az utóbbiból pedig literszámra lesz a nyitóhétvégén! Várunk mindenkit szeretettel, a részletekkel hamarosan jelentkezem – zárta gondolatait.

Forrás: feol.hu