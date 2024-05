Az év második pontytelepítését tartja május 28-án a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Mint azt írják, a Felső-öböl és a Kikötő-öböl területén engedik a halakat a vízbe. A telepítéshez kapcsolódóan néhány korlátozó szabályozás lép életbe. Ám az egyesület arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg pontytilalom van érvényben, tehát pontyot megtartani és hazavinni a tilalom végéig, május 31-ig tilos.

A telepítési rendelkezések alapján pedig a pontytilalom június 2-án napkeltéig érvényben marad. Június 1. és június 8. között legfeljebb hat pontyot lehet megtartani.

A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a tájékoztatójában azt is közölte, hogy a telepítéstől függetlenül naponta legfeljebb két ponty tartható meg, amelyek mérete 35 és 65 centiméter között van. Ha valaki pontyból megfogta az engedélyezett mennyiséget, és meg is tartja, ezt követően erre a halfajra a horgászatot be kell fejezni és kizárólag az éppen tilalommal nem védett, vagy aktuálisan nem telepített ragadozó halfajra szabad célzottan horgászni.