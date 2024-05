- Már több mint tíz éve, hogy a polgárőrség szervezésében csatlakozik a falu a TeSzedd mozgalomhoz. Az idén milyen eredményt könyvelhettek el? - kérdeztük Sóki Lászlótól, aki válaszában hangsúlyozta:

- Nagy öröm számunkra, hogy a településen működő összes civil szervezetet, intézményt sikerült megszólítanunk. Külön kiemelném a lakásotthonokban nevelkedő gyermekeket, akiket be tudtuk hozni az akcióba. A körforgótól a Hadi útig, valamint az Arany János és Árpád utca volt a területük. Az iskolások a játszótéren gyűjtötték a szemetet. Továbbá a nyugdíjas klubok, a nagycsaládosok, a foltvarrók, a Német Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakoztak, hogy csak néhány szervezetet említsünk a teljesség igénye nélkül. Természetesen a polgárőrök a szervezés mellett aktívan részt vettek a gyűjtésben is, hiszen példamutatás nélkül nehéz lenne ezt elérni. A másik kiemelendő dolog:

Azt vettük észre, ahonnan összeszedtük a szemetet, azon a helyen nem termelődik vissza.

Sóki László a mezőfalvi polgárőrök parancsnoka nagyon örül az eredményeknek

Fotó: Horváth László

Nincs az, mint régebben volt, hogy helyet csináltunk a következő szeméthalomnak. Tehát tiszták voltak a Kinizsi utcai tó-fenék, meg más helyek. Az örömben azért van egy kis üröm is. Nagyon elharapózott a szemétlerakás a Szőlőhegyen! Erre kellene a községnek valamit kitalálni, de ez nem megy kormányzati segítség nélkül. Sajnos ez olyan mértékű, hogy meghaladja a helyi lehetőséget.

A kőkerezsteknél a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat aktivistái szorgoskodtak

Fotó: Horváth László

Ami még hangsúlyt kell kapjon, az az, hogy nem csak a kijelölt hulladékfajtát gyűjtöttük össze, hanem más, környezetszennyező hulladékot is, mint például a veszélyes minősítésűeket, hűtők burkolatai, televíziók, egyéb hulladékok, gumik, műanyagok, bontott autóalkatrészek. Ezek megfelelő helyre szállítása ügyében még keresi az önkormányzat a megoldást. Tehát semmit nem hagytunk kinn a határban – zárta szavait Sóki László.

Bízzunk benne, az évek során elvégzett példamutatás egyre jobban nyitott fülekre, illetve befogadásra talál. Ahogy hallottuk, már vannak olyan helyek, ahova nem termelődik vissza a hulladék!