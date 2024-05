Ismét teljes szélességében használható Mezőfalván a Semmelweis utca felújított útszakasza.

Május 22-én, este nyolc órától már birtokba vehették az érintett területen lakók az új aszfalttal burkolt és a vízelvezetést is megoldó útszakaszt. Szerda délután még az utolsó simításokat végezték a szakemberek, de ahogy ígérték, estére minden a megszokott közlekedési mód szerint lesz. Az ígéretet be is váltották. Csütörtökre tényleg csak az út szélének kövezése maradt hátra. Ez viszont már nem zavarta az arrafelé közlekedőket.

A Semmelweis utcai komplex vízelvezetési projekt 49 millió + áfa értékű, saját forrású fejlesztése volt Mezőfalva Önkormányzatának.

A terület domborzatának teknős formája miatt sok éven keresztül jelentett problémát a lakóknak a csapadékvíz elvezetése. Most nem csak ez, hanem az útburkolat felújítása is megoldódott az amúgy jelentős forgalommal bíró útszakaszon.