Egy híján húsz éve van meg a jogosítványom. Bár szeretek lendületesen vezetni, betartok minden szabályt. Mindössze egy-két igazoltatásban volt részem, soha nem kaptam büntetést, egészen pünkösdvasárnapig... az Apáczairól az Aranyvölgyi útra kanyarodtam, se előttem, se mögöttem nem volt autós. Apuhoz igyekeztem ebédelni Újtelepre, közben elkalandoztak a gondolataim. Hirtelen csak azt vettem észre, hogy egy rendőr áll az út közepén, és leint. 69-cel mértek be, 39 ezer forintos csekket kaptam. Egy szavam se volt, hibáztam. Az viszont nem tetszett, hogy felcsillanó mosolyt láttam az egyenruhás arcán, amikor egy újabb autóst mért be a traffi, s ment őt is leinteni...