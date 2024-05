Ebben az évben is megrendezi a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a „Szakmázz velünk!” pályaorientációs tábort. 2024. június 24-28. között, naponta 08:00-16:00-ig a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben várják a táborozókat. Jelentkezhetnek azok, akik most fejezték be az 5., 6., 7. osztályt, és érdekel a szakmák világa.

Ebben a táborban kipróbálhatják a különböző szakmákat is. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum iskolái egy-egy napon hozzák a szakértelmüket, és izgalmas feladatokat is, hogy még érdekesebbé tegyék a táborban töltött időt. Lehet majd, fúrni, faragni, robotozni, programozni, szerelni, vegyészkedni, sütni-főzni, fotózni, varrni, vagy egyszerűen sebeket bekötözni.

Ha a résztvevők a szakmapróbákon túl vannak, akkor irány a barkácsműhely, vagy a 3D- labor,esetleg a csocsó és a ping-pong verseny. A tábori élményekhez jár a napi háromszori étkezés.

Jelentkezni lehet a [email protected], vagy a +36 (70) 505-6396-os telefonszámon.