Dr. Szikla Zoltán nevel összeforrt a dunaújvárosi papírgyártással, az ő szakmai és tudományos munkássága teremtette meg annak a lehetőségét, hogy most sokaknak megélhetést és munkát nyújt a Hamburger Hungária gyára. A nagy formátumú kutató és cégvezető már nincs közöttünk, de vannak olyanok, akik szeretnék, ha emléke nem csupán évfordulókon lenne megőrizve, hanem része maradna Dunaújvárosnak és a papírgyártásnak.

– A pályázatban vállaltuk, hogy dr. Szikla Zoltánról nevezzük el az egyik termünket – hangsúlyozta Marczona Tamás igazgató.

A laborban már beszerelve az 500 ezer forintos pályadíjon vásárolt új, nagy pontosságú analitikai mérleg, és a pH/vezetőképességet mérő műszer. A teremavató rendezvényen az alapítvány képviselőin túl megjelent dr. Szikla Zoltán özvegye is, és a támogatási összeget a felajánló dr. Horváth Csaba is, aki magánszemélyként tett felajánlásokat.

Miért gondolta, hogy egy alapítványnak ad magánszemélyként egy komoly összeget, amiből konkrétan iskolákat támogatnak?

– 2015-ben Los Angelesben volt egy olyan élményem, ami számomra meghatározó volt. Azon az egyetemen, ahol előadást tartottam, éppen akkor adtak át egy olyan épületet, amit két ott végzett hallgató által felajánlott összegből építettek. Ez a két hallgató azért ajánlotta fel ezt az összeget, mert azon az egyetemen szerezték meg azt a tudást, amivel nagyon sokat kerestek, és úgy gondolták, hogy valamennyit visszaforgatnak. Én azt gondoltam – egy kicsit provokatív céllal – most, hogy nyugállományba vonulok, visszaadok valamit abból, amit én is profitáltam ebből az iparágból. Szeretném, hogy hasonlóképpen járjanak el, akik hozzám hasonlóan megtehetnék. Dunaújvárosban és környékén is vannak papíripari cégek, igazán csatlakozhatnának a példámhoz.

Piros Mariann, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellárja megköszönte az adományt hangsúlyozta, hogy készen vannak a Lorántffy tanműhely egészének a felújítási tervei, reméli, hogy a forrás is rendelkezésre áll majd hozzá.

Pocsainé Varga Veronika a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója megköszönte a támogatást, hangsúlyozta, hogy bízik abban, hogy ma nem csupán egy új termet avatnak, hanem az alapítvány és szakképzési centrum együttműködésének ez az első lépése csupán.