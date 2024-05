Egy hónap alatt kétszer is csodát tettek

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár kollektívája. Május 1-jére, és a Gyermeknapra is szenzációmentes, de igazán kellemes, közösségépítő programot állítottak össze az érdeklődő közönség számára.

Jó volt látni a kisebb korosztályba tartozókat, ahogy a szüleikkel (sokan kéz a kézben) érkeztek. Bár az izgalom látszott az arcukon, a köteléket megőrizték a bejáratokig. A bátrabbak ott aztán nyakukba vették a világot, hogy aztán a család is megmutathassa, bírják a tempót a mindent egyszerre látni és kipróbálni akaró apróságokkal. Szerencséjük volt, az eszközök, játéklehetőségek, látnivalók és a színpadi műsorok, valamint a torkoskodni való csemegék is a kedvükre valóknak bizonyultak.

Népi játék

Fotó: Balogh Tamás

Beleképzeltük magunkat a helyükbe!

Kezdte az eseménysorozat bemutatását Fafkáné Simon Ildikó a helyi Művelődési Központ és Könyvtár művelődésszervezője.

- Igazából ez a gyermeknap a kollégáimmal való közös gondolkodás és ötletelésből született. Szó szerint igyekeztünk elképzelni azt, ami egy mai gyermek számára vonzó program lehet.

A tizennégy év alattiak kedvében szerettünk volna járni.

-A legkisebbek számára Süni zenét álmodtuk meg Cseke Klárival. Utána már az óvodások és az általános iskolások kedvében szerettünk volna járni. Persze volt itt egy érdekesség is, hiszen a mai napon a gimnazisták egyik osztályának a keze nyomát is láthatták az idelátogatók, a fák között zászlóként kifüggesztett alkotásokon.

Egy hónapja azt kértük tőlük, hogy minden dunaföldvári gyermek fesse, vagy rajzolja meg a saját maga portréját, vagy egészalakos képét egy körülbelül A4-es méretű lepedővászonra, amit mi bocsátottunk a rendelkezésükre. A 722 darab mű elkészült és azokat a park fái közé feszített zsinórokra függesztettük ki. Nagy örömmel kereste mindenki a saját alkotását.

Népi játék

Fotó: Balogh Tamás

A Mini Zoo

- Ezt az alkalmi állatkertet is a kollégáimmal közösen hoztuk létre. Megkerestünk néhány gazdát, így aztán Appfelshoffer János, Nemes János, Varróné Mariann be is kapcsolódtak ebbe az ötletbe. Aztán megjött a Kovács Lovas Udvar a pónijaival, akik a gyermekek lovagoltatását is vállalták. Illetve a „Segíts, hogy élhessünk” Állatvédő Alapítvány egy argentin dogot hozott. Mindannyian szívesen várták az érdeklődőket és szívesen beszélgettek az állataikról.

Digitális cuccok nélkül is remekül telt a gyermekek napja

Persze voltak ám ott más izgalmas jószágok is!

-Például a különbözőnek tűnő, az érdeklődő, felbátorodott gyermekeket meglepően jól viselő kecskék.

Úgy tűnt a régi szabály, miszerint „minden eladó” már az alsós nagyfiúk fülébe is eljutott, mert az egyikük (gondolom a napfolyamán akár tucatnyian is lehettek) odaállt a kísérője elé, és előadta a tervét:

- Na, papa látod azt a jobboldalit? Meg a barátját, akit idecsaltam! Igen? Akkor most kösd meg a nyakukat, mert hazavisszük őket!” A megszólítotton nem láttam a vásárlás örömét, de az első mondatában igyekezett lebeszélni a fiatalembert.

A másik tanpályán két fehér nyuszival lehetett barátkozni. A gazda valószínűleg rekord sárgarépát ígérhetett nekik, mert még a délután folyamán is jól bírták a tornáztatás mindenféle fajtáját.

Lángos

Fotó: Balogh Tamás

Ott szólalt föl az egyik kis „idomár”:

- Apa, akkor most ezt hazavisszük. Oké?

- Nem visszük haza kisfiam, mert ebből az óriásfajtából nekünk több is van otthon.

- De apa ezek aranyos kicsikék, nem olyan nagyok!

- Nyugodj meg nemsokára nálunk még kisebbek is lesznek!

- Nézd csak meg, milyen gyönyörűek ezek a galambok. Vigyünk belőlük!

- Tudod, hogy nekünk is ugyanilyenek is vannak!

- De nézd meg, ezek tojni is tudnak!

Aztán Ildi néni térült-fordult, hogy mindenki döbbenetére egy hatalmas pandával az oldalán jelenjen meg. Éppen megálltak mellettem és a legbátrabb kislány máris ott termett, hogy átölelje!

- Ó, de szép vagy, nagyon szeretlek! Nézd csak törtem neked a kürtős kalácsomból egy falatkát!

Nahát a panda etetésről nem volt egyszerű lebeszélni, de Ildi néninek sok szeretettel azért mégis sikerült.

Máltás vár

Fotó: Balogh Tamás

A fából készült népi játékok

Mellőzték az összes digitális vívmányokat. Igaz nem is kellett töltőre rakni őket, távkapcsolója ráadásul egyiknek sem volt. És, ha valamelyik egység felborult, senki sem kezdet hangoskodni az okozott kár miatt. Ott aztán mindenki egyszerre volt Mester és Tanítvány. Ennél a részlegnél sem volt egy percnyi üzemszünet sem.

Na már csak ez hiányzott! Volna…

De szerencsére kitelepült a dunaföldvári Aztakeservit akciócsoportja is, akik hozták a formájukat, egy percre sem hagyták lustálkodni a rájuk bízott gyermekeket. Óriási hangulatban, hajmeresztő utcakép festésével, és okos játékokkal (amelyeknél a gyermeknek kell az eszét használnia hozzá) is telt az egész napjuk.

De térjünk vissza az Ildi nénihez!

- Én is pandázok egyet, mert nekem is nagy élmény volt vele sétálni. Őt a Fővárosi Nagycirkuszból kölcsönöztünk. Ahogy kilépett a gyermekek közé a legtöbben nagyon kedvesen, szeretve rohamozták meg, de a legkisebbek viszont egy kicsit megszeppentek, talán a mérete, vagy a nagy fogai miatt. (színpadra született, kb 170 cm lehetett) Végül viszont mindenkinél nagy öröm és boldogság lett a találkozásból. Aztán persze kezdődhetett a végtelen fotózkodás.

A máltások légvára persze nem maradhatott ki a programból, ami a kicsiké, a nagyoké a sárkányos volt, de ők mehettek a különböző mászni való más szerekre is. Abszolút kedvencek voltak ma is. Ugyanezt mondhatom az arcfestőkről a tetkósokról, vagy a mi játszóházas, ügyeskedős gyerekeknek való helyszínünkről is.

A színpadon

- Három produkcióval is készültünk. Nyitásnak a Belvárosi Betyárok nagyon színvonalas koncertjét láthatták a gyermekek, délután Gyertyán Balázs bűvész és Richter Dániel bohóc műsora, majd zárásként Barta Tóni Bábszínháza varázsolta el őket.

Nagyon reméljük, hogy ma is nagyon jó volt kisgyermeknek lenniük!