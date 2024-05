Bejáráson tekintettük meg Perkátán Oláh István polgármester úrral a jelenleg zajló belterületi útfelújítások munkálatainak állását. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 155 millió Forintos támogatásának köszönhetően a település legforgalmasabb részein található utak, összesen 1785 méteres szakaszon újulnak meg. A projekt keretében a Dózsa György utca, a Peking utca és a Széchényi utca jelentős része, valamint a Mária utca egy kisebb hossza újul meg. A rekonstrukció során 2 buszöböl és a településen található buszforduló burkolata is megújul. A felújításra kerülő utak központi szerepet töltenek be Perkátán, hiszen a település szinte összes közszolgáltatása és közintézménye - iskola, óvoda, művelődési ház, egészségház, gyógyszertár, templomok, boltok, sportpályák, játszótér – ezeken keresztül érhetőek el. A fejlesztés a Perkátai Lakosok közlekedésbiztonságát és komfortosabb hétköznapjait szolgálja, amelyet kiemelt célunknak és feladatunknak tartunk településeink vonatkozásában! A bejárás során megtekintettük a 62-es főutat Perkátával összekötő Adonyi utcát is, melynek felújítása – polgármester úr tájékoztatása szerint – szintén lakossági igény. Ennek megfelelően országgyűlési képviselő úrral és polgármester úrral az egyik, elsők között megvalósítandó következő fejlesztési célnak a bekötő út felújítását határoztuk meg közösen.