A Baracsnak ugyan lenne még esélye utolérni az éllovast, de a kilenc pont előnnyel rendelkező Adony a több győzelem birtokosaként joggal ünnepelhetett éppen a rivális pályáján. Az Adony tizenhét győzelemnél tart, míg a Baracs csak tizenhármat gyűjtött, azonos pontszám esetén pedig a több győzelem dönt. Szintén jó hétvégének örülhetett az Előszállás is, akik az előttük álló Káloz csapatát múlták felül. Jó szereplésre készültek a nagyvenyimiek is, de nekik most nem hozott győzelmet a futballszerencse, így a dobogós esélyeikre már minimális esély van. A Nagykarácsony győzelmével még harcban van a második helyért.

Baracs – Adony 2–3 (1–1) Baracs: Vaszócsik (Tóth 82.) – Hepp (Ádott 18.), Szurma, Nagy E. (Sbihi 82.), Takács (Deli 78.), Badi, Fülöp, Kiss, Palkó, Huber, Éliás. Adony: Rácz – Budai, Hamar (Hegedűs 92.), Virágh, Balogh, Tóth, Holentoner, Bagóczki, Bognár, Kaló, Tatár.

Az első percben lerohanta az Adony a házigazdákat és a kapu előtti kavarodásból Hamar szerzett gólt, majd a 40. percben Takács egyenlített. A szünetet követően ismét egyenlő eséllyel indulhattak a csapatok. Az 55. percben Takács második találatával már a Baracsnál volt az előny, de ennek nem sokáig örülhettek a hazai szurkolók, mert Bognár a 61. percben visszahozta a vendég reményeket.