A városi honatyák bő negyedóra alatt megtárgyalták és döntöttek az előterjesztésekről.

Sokba kerül a buszközlekedés támogatása

Az első napirend egy újabb autóbuszmenetrendi módosításra vonatkozott. Az előterjesztés szerint a 13-as, a 18-as, a 25-ös, a 29-es és a 35-ös vonalak járatain lesz módosítás június 1-től. Ez, illetve a május 1-től bevezetett új díjszabás miatt emelkedik az ellentételezési összeg, vagyis amit a városnak kell majd fizetnie a Volánbusz felé. A menetrendmódosítás nélkül 793 millió forint veszteség kifizetését jelölték meg az előterjesztésben, amely összeg a módosítással 828 millió forintra nő időarányosan erre az évre, jövő évre előrevetítve pedig már 917 millió forint kiadást jelent.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő (archív)

Közvilágítás is hitelből

Az önkormányzat vállalkozási keretszerződést kötött a saját vagyonkezelő cégével, a DVG Zrt-vel közvilágítás fejlesztésről. Ez még egy tavalyi döntés része, nevezetesen annak, amikor is 594 millió forint összértékű hitelt vettek fel a K&H Bank-tól. A közvilágításra vonatkozó részt még az előző évben módosítottak a műszaki tartalom és a teljesítési határidő változása miatt. Most megint módosították, és új határidőnek 2024. szeptember 30-át jelölték meg.

Kampánytempó a zöldterületeken is

A mostani ülésen döntöttek arról, hogy összesen 38 millió forinttal megemelik a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési előirányzatát: az intézmény 37,8 millió forintot emelést kért az önkormányzati tulajdonban lévő területek karbantartására (fakivágás, metszés, gyomirtózás, stb.), míg 200 ezer forintot a birkózó csarnok rezsiköltségeihez. A közgyűlés 56,6 millió forinttal megemelte a Bartók színház költségvetési előirányzatát is: az intézmény igazgatója a 2023-ban elnyert, de fel nem hasznát pályázati pénzek kifizetéséhez kérte az emelést.

Egyesített Szociális Intézmény

Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet idősek Otthonai vezetője az önkormányzat, mint fenntartó hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a részlegvezetői ápolói munkakört megszüntethessék: az idős otthoni ellátáshoz nem kötelező ez a munkakör, így a megszüntetése nem okoz szakmai hiányt, és mivel az érintett kollégák ápolóként dolgoznak tovább, a költségvetésben sem jelent változást (az egészségügyi kiegészítő pótlékukhoz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása biztosít fedezetet). A Duna sori és a Barátság úti intézmény tekintetében öt ápolót érint ez a változtatás, amelyet a képviselők jóvá is hagytak.

A körzeti orvos folytatja

Idén januárban a 24-es számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa, Pálfalviné dr. Táborosi Éva felmondta az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződést, betegség miatt adta vissza a praxist (a felmondási időre biztosította a helyettesítést). Most április végén az egészségi állapotában bekövetkezett pozitív változás miatt kérte a szerződés megszüntetésének visszavonását, a továbbiakban is működtetné a körzetet, amelyet támogatott is a testület.

Kifogással élt a kormányhivatal

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal kifogással és javaslattal élt megint egy korábbi önkormányzati döntés kapcsán, nevezetesen az idei téli igazgatási szünet elrendeléséről. A jogszabálysértő határozatot a leírt javaslat szerint módosították a közgyűlésen.