Mondjuk a rendőr, vagy a mentő autók megvizsgálása, a légvár, az ügyességi játékok, pláne a csillámtetkók és az arcfestések itt is kihagyhatatlanok voltak. Ez ügyben addig nem is remeghet meg a programszervező keze, amíg olyan csodaszép ifjú hölgyek szeretnének hercegkisasszonyok lenni, vagy az egyébként is kópés tekintetű borzas fiatalemberek deklaráltan is vad űr cowboynak látszanának, mint ahogy ezen a napon Előszálláson a Zoo-ban láthattam.

És az egyediek

Csak fel kellett volna vonultatni a Csiga-Bigások Colly, a Mancs őrjárat Sky és Chase kutyusát egy izmos vastapsért, de megjött Demeter Attila is az Utazoo Állatkertjével, így aztán nem csodálkozhattam, amikor meghallottam a családi ebédre noszogatás lezárását: De hát Anyúúúú láthatod, hogy nem érek rá! Itt ez az ember és olyanokat mesél… Még a Tarantulát is elővette!”

Fotó: Balogh Tamás

A nehezen megoldható dolgok

- Aaaapaaaa, nekem is melegem van, jó, kérek vizet, de most itt vannak a bölények. Ne mondd azt, hogy kislányom! Egy szelfit akarok! Persze, hogy a nagyobbal! Ezt sem tudod elintézni?! Na add oda a gépet, majd én odamegyek hozzá!” „Anya! Fagyit akarok és nem ebédet. Nem ebéd után, hanem itt. És most. Az övékéből akarok enni. Tudod mit? Igazságtalan vagy. Ez a jó fagyi, aztán mehetünk ebédelni! Nem? akkor megint el kell jöjjünk!”

Fotó: Balogh Tamás

Aztán a házigazdák…

Nahát ők, az Eper fivérek is megérték ám a a pénzüket! Ott van például a látványetetésük, kizárt a kihagyásuk. „Mami! Etetés van. Nem érek rá, nem megyek sehová sem!” És ez a gyengébb gyermekszáj verziókból való. Aztán: „Látod? Ő a visszakérdezős! Muszáj odafigyelnem. Azzal a másikkal annyit magyaráztak, mint a Klári néni karácsony óta összesen. Na nehogy itt hagyjam már! Apa ez atom! Érted? Addig járkálj egyet, majd hívlak, ha végeztünk!”

Tegyük le a gondjainkat arra az időre, amit náluk töltünk, ne siessünk és megfog bennünket a természet sok csodája!