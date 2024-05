Három napon át zajlott a mulatság

Az eseményeket gazdaként és főrendezőként az első alkalommal megélő Turcsány Norbert így nyilatkozott a parádés hétvégéről.

- Szerencsénkre az előrejelzésekkel szemben a jó időjárás végig kitartott mellettünk. Úgy gondoljuk, hogy akik ellátogattak hozzánk, jól érezték magukat. A várakozásoknak megfelelően minden programunk sikeresen lezajlott.

Külön figyelmet fordítottunk a nemzeti hagyományaink, így a népzene és a tánc, valamint lovas kultúránk ápolására.

- Ennek keretében bemutatókat és versenyeket rendeztünk, amik rendben, szép produkciókat hozva valósultak meg. Szombaton a csikós bemutatót, vasárnap a civilek számára elképesztő, legalább nyolcórás, lovasnak és lónak egyaránt kimerítő csikós versenyt láthattunk, melyre tizenhatan neveztek. Ezt a Guiness rekorder Tóth Lajos a puszta tízesével, és a Kaszkadőr Lovas Színház csoportja a lélegzetelállító gyakorlataival koronázta meg. A zárónapon is kiemelkedő színvonalú eseményeken: lovasíjász bemutatón és a negyvennyolc indulót vonzó fogathajtó versenyen szurkolhatott a közönség, ami este fél nyolcig tartott. Két kiemelkedő sikerű koncerttel is kedveskedtünk a közönségnek. Szombaton a Parno Graszt mintegy ezernyolcszáz, vasárnap a hazai klasszikusok egyike, a Bikini több, mint a dupláját jelentő rajongója előtt lépett a színpadra. Mindkét este a levezető műsorokat is sokan választották, így aztán műsorzárásig mulathattak tovább.

Színvonalas produkcióval érkeztek

- Ezért szép sikert arattak a helyi művészeti csoportok: a Nyugdíjas Egyesület Kórusa, a Mazsorett Egyesület, az Ifjúsági Fúvószenekar és a Teleki Néptáncműhely Egyesület Czuppon Péter vezetésével, ahogy a Perkátáról és a Baracsról érkezett néptáncosok is. Egy extravagáns programot nyújtott a mesés divatbemutatójával Németh Hajnal Auróra.

A közönségről

Örülök, hogy az idei évben betudtunk mutatkozni nekik. Láthatták, hogy melyik útra léptünk. Úgy érzem mondhatom, hogy találkozott velük az elképzelésünk, ami nagy boldogságot okoz nekünk. Ebből a rendezvényből is igyekezünk a tanulságokat levonni és a továbbiakban azokból építkezve a jövőben még sikeresebben tudjuk őket kiszolgálni!

A Vigadalom különleges egyéniségei voltak

Nagy Zoltán a tapster

A sörcsapoló mester a mozgó hivatalával a fesztiválokra megálmodott truck-jával, a mini sörbárjával érkezett. Most egyenlőre csak annyit mondok el róla, hogy az elképesztő tudományát Csehországban, Plzeňben a világhírű sörgyár kurzusán tökéletesítette. Ő lett a világban a 325. kvalifikált személy, aki a tapster-képzést elvégezte. Ez egy tiszteletre méltó eredmény, az viszont bámulatos, amit a szocial médiában épített ki magának. A sörcsapoló mesterek között világelső lett az ott bemutatott postjaival. Ennélfogva a solti eseményre is folyamatosan érkeztek az ott megszólított hívei. Mi sem természetes, hogy a hibátlan produkciójának ott is gyorsan (és hagyományosan) híre szaladt. Ezen a helyszínen négyfajta sör extra csapolásával babonázta meg a közönségét.

Tartották a hagyományaikat

És, ahogy eddig, úgy most is elfoglalták a jó közösségépítő helyüket a Solti Vécsey Vadásztársaság tagjai a csárda szomszédágában. A méretes sátruk mellett két, méretes bográcsban főttek a pörköltek. Az innivalókról és a desszertekről is bőségesen gondoskodtak vendégeik számára. Szabó Zsolttal az elnökükkel beszélgettem.

- Alapvetően a tagjainkat, a hozzátartozóikat s a meghívottjaikat vártuk erre az eseményünkre. Nem véletlenül szeretjük ezt a helyszínt és az időpontot, mert akinek már elege van az üldögélősből, pár lépés után máris a Vigasság eseményei között találja magát. Aztán, ha megszomjazik, vagy éhezik, itt a terített asztal várja. Ez a két bogrács mindenkinek fölkelti az érdeklődését, ami nem is csoda, hiszen az egyikben vaddisznó, a másikban házi vegyes sertéspörkölt (benne köröm, farok, fül és a nemesebb részek) készült. Természetesen nagyon egészséges étel mind a kettő, de akkor igazán, ha az itteni kiváló jó borokból iszunk hozzá, persze csak módjával! Ez egy jókedvű társaság, ahol mindenki ismeri a másikat, így aztán vidáman telt a napunk!

Csak a státusza amatőr

A háromnapos eseménysorozaton nagyon sok lovassal találkozhatott az ember. Én egy előszállási hajtóval, Madár Gáborral beszélgettem, aki komoly csapattal érkezett. Hajtóként a fia, a 12 éves Zsombor tartott vele, a kemény és következetes menedzsere az öccse, Zoltán. Segédhajtója Madár László ez alkalommal máshol vette az akadályokat.

-A szombatunk is jól sikerült. Egy csikós bemutatóra kértek föl a helyi gyermeknapra. Azt a Zsombor fiammal és a nagybátyjával csináltuk meg. Ez pedig egy komoly dolog: egy hivatalos fogathajtó verseny volt, amin kettes póni fogattal indultunk. Itt csak nagyon elegánsan, öltönyben, fehér inggel, nyakkendővel, kalapban és kesztyűvel lehet indulni. A gyermekkorúak kobakban és gerinc védővel vehetnek részt rajta. Nagy élmény így versenyezni.Nem csak a külsőségeiben komoly ez a verseny. Nehéz a pálya és igazán felkészült ellenfelekkel kellett szembenéznünk. A fiam a 2. én pedig az 5. helyezést értem el rajta. Nem bűnkódok rajta, hanem még alaposabban fogom folytatni a felkészüléseimet.Szerencsénk volt, mert erre az alkalomra egy nagyon szép hintót kaptunk kölcsön Végi Tibor barátomtól, aminek nagyon örültünk.

Vagányságból is jeles

Ahogy a szkanderben is! Faragó Milán egy szelídnek tűnő, kulturált megjelenésű fiatalember. Boldis Csengével Dunaújvárosból érkezett. Sétájuk közben, egy kicsit sajnálkozva invitálta a műsorvezető erre az elsősorban férfias próbatételre, ahol a hazai pályán a híresen kemény és persze nagyon erős, a kötélhúzó versenyeket sorra nyerő Solti Bikák álltak. A frissen érkezett nem sokat hezitált, beleállt a gyakorlatba és simán lenyomta az ellenfelét. A filmbeillő, a közönséget elnémító jelenet szerencsére az általa indított barátságos kézfogással zárult.

- A barátnőm megtudta, hogy van itt ez a rendezvény, mára megjött a kedvünk a tekeréshez, felpattantunk biciklire és már itt is voltunk. A tervünk egy kis nézelődés és az esemény megismerése volt. Erre a kihívásra nem készültem, mert nem is tudtam róla. csak hobbi szinten gyakorlom ezt a sportot. Amikor a barátaimmal összejövünk, beütünk egy-két sört és mivel olyankor gyakran előjön belőlünk az erőember, meg is mérkőzünk egymással. Úgy tűnt, hogy a műsorvezető egy amatőrt keresett, ezért választott ki engem. Szerencsém volt, mert nem sokkal előtte ebédeltünk, és nem bántam, hogy egy könnyebb ellenfelet fogtam ki.