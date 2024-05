A sportnapnak nem az iskola adott otthont, hanem a Vasvári diákjai „belakták” szinte egész Dunaújvárost.

Gálosfai Tímea intézményvezetőtől megtudhattuk ennek okát: – Céljaink között volt az, hogy a tanulóink megismerjék egymás sportágainak jellegzetességeit, edzéseiknek helyszíneit. Alapvetően sportiskola vagyunk, de nem minden tanulónk sportol, őket is szerettük volna egy kis mozgásba bevonni, a bennük lévő versenyszellemet kihozni belőlük ezen a téren is. A programunkhoz csatlakozott a Móra Ferenc Általános Iskola. Volt olyan helyszínünk, ahol ők mutatták be a mi tanulóinknak az elvégzendő gyakorlatokat.

Azért azt szeretném megjegyezni, hogy versenyeznek a gyerekek, de nem rangsorolunk, nem hirdetünk ki győztest, mindenki jutalmat kap

– összegezte a Vasvári sportnap lényegét az intézményvezető.

Hat állomáson kellett a diákoknak a különböző feladataikat teljesíteni. Egy nagy kört kellett megtenniük Dunaújvárosban, az alsósoké és a felsősöké nem egyezett meg. Az állomások között volt – többek közt – a tornacsarnok, a sportcsarnok mögötti műfüves pálya, a Duna-part, a szoborpark. Az erőpróba nem volt egyszerű, érdemes egy részletet kiragadni belőle. Például a Duna-parton egy csőhídon egyensúlyozva kellett egy transzformátorházat elérni a résztvevőknek,

ez volt a túrának a tengerszintfeletti legalacsonyabb pontja.

Innen már felfelé kellet haladniuk a diákoknak az óriásszobrok felé. A diákok annyi könnyebbséget kaptak az osztályfőnököktől, hogy előre elkészített útvonaltervet és térképet használhattak. Volt kérdés-felelek is, akik tudták a választ továbbmehettek, akik nem, azoknak kiegészítő mozgást kellett végrehajtaniuk.