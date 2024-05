Nem a lakók vannak a városvezetőkért, hanem pont fordítva, a városvezetőknek kell a lakókat szolgálnia! Ez minden területre igaz, így például lomtalanításra is. Ez városüzemeltetési feladat, amely korábban is volt, csak persze nem akkora politikusi csinnadrattával, mint amilyet most körítenek hozzá. A régi rendszer szerint házhoz menő jelleggel, éves ütemterv alapján végezték, ezáltal sokaknak jelentett könnyebbséget, hogy például nem kell több száz méterrel arrébb cipelni egy kidobásra ítélt fotelt. Amennyiben június 9-én a választópolgárok bizalmat szavaznak a csapatunknak, a Fidesz-KDNP és a JUVE jelöltjeinek, visszaállítjuk ezt a házhoz menő rendszert, továbbá lakossági lom-lerakó udvarokat is létrehozunk, amellyel rugalmasabban lehet alkalmazkodni a lakók igényeihez, és alternatívát nyújt az illegálisan lerakott szemét helyett is! Én pártállástól függetlenül ehhez a közös munkához kérem a bizalmukat! Tegyünk rendet Dunaújvárosban!