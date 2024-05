Az elmúlt évhez hasonlóan ebben a tanévben is kiválóan szerepeltek a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum iskoláinak tanulói az országos szakmai és tanulmányi versenyeken. A kiemelkedő eredményeket elért tanulókat és felkészítő tanáraikat ma ünnepélyes keretek között díjazták. Pocsainé Varga Veronika a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntőjében elmondta, hogy az esemény azért is bír különleges jelentőséggel, hiszen ez alkalommal mind a hat intézményük kimagasló sikereket ért el a különböző országos megmérettetéseken. A hat intézmény 29 tanulója és 11 oktatója 12 különböző versenyen elért eredményeivel öregbítette a dunaújvárosi szakképzés hírét. A sikeres diákok a gratuláció és az oklevél mellett jutalomban is részesültek.

A főigazgató hangsúlyozta, hogy a versenyeken valórészvétel nem csupán a tudás és a tehetség bemutatásának a terepe, hanem a fejlődés, az önbizalom növelése, kapcsolatépítés és a közösségi összetartozás szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. A Szakma Sztár sikerei mellett tanulmányi és szakmai országos versenyeken bizonyították be a diákok, hogy ügyesek, felkészültek. Természetesen mindezeket nem lehet elérni az oktatóik elkötelezettsége és szakértelme nélkül.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Piros Mariann kancellár ezt a gondolatot folytatva, kiemelte, hogy egy-egy siker mögött sok-sok ember munkája, erőfeszítése áll. Elsősorban a diákoké, akik készülnek a megmérettetésre és a felkészítő tanáruké,akik odafigyelnek rájuk, tanítják, támogatják őket, de azok is kiveszik a részüket, akik biztosítják a versenyen való részvétel feltételeit, aki gondoskodik a többi között az egyenpólóról, vagy megszervezi az utazást vagy vezeti a buszt .... "Ünnepeljük magunkat! " - szólt a felszólítása. És ez így is történt a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum jól láthatóan sikeres tanévet zár.

Eredmények:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), kibővítve az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel (OSZTV). A versenyek országos döntőjére Budapesten, a Szakma Sztár Fesztiválon kerül sor, amely rendezvénynek mindig a Hungexpo Vásárközpont ad otthont.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák társadalmi elismertségének és vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén, a „Szakmát a kézbe” szlogen jegyében.

A verseny döntőjébe az iskolai, majd a területi előválogatókról a legjobbak kerültek be, s végül a 2024. április 24-26. között megrendezett döntőben 66 szakmában több, mint 200 fiatal mérte össze tudását.

Helyezés Szakma Kiváló Tanulója Tanuló Felkészítő 1. ipari gépész Horváth Csaba Zámbó Zsolt Bedécs Tamás József 2. ipari gépész Szemler Zoltán 3. ipari gépész Meleg Zsófia

Helyezés Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Tanuló Felkészítő 1. irodai titkár Horváth Mónika Orbán Mária Kolarovszkiné Szloboda Melinda

A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége 1925-ben alakult meg. Az elmúlt évtizedekben is mindenkor tevékenysége középpontjában állt a versenyzés ügye. Először csak gyorsírásból, majd hamarosan gépírásból és az utóbbi években szövegszerkesztésből is rendeztek írásversenyeket. A szövetség 2002-ben hirdette meg a kezdő gyorsírók, gépírók és szövegszerkesztők országos versenyét, majd a következő évtől már tanulók számára is hirdettek versenyt. Az érdeklődés és a részvétel változatlanul nagy az iskolák részéről, s azóta további versenyszámok is bekerültek a programba. A 2024. évi Teöreök Aladár Országos Tanulói Gyorsíró-, Gépíró-, Szövegszerkesztő-, Beszédíró-, Dokumentumszerkesztő és Táblázatkezelő Verseny a Rudas iskola képviselte Dunaújvárost.

Dokumentumszerkesztés Bartos Lili Enikő 1., Horváth Mónika 2. Táblázatszerkesztés Horváth Mónika. 2. Kolarovszkiné Szloboda Melinda

2005/2006-os tanévtől kezdődően kerül minden éveben megrendezésre a szakképző iskolások legjelentősebb közismereti tanulmányi versenye az Országos Szakképző Iskolai Közismereti Tanulmányi Verseny. A megmérettetésen humán, reál és közismereti komplex tantárgy kategóriában lehet versenyezni. A verseny döntője egy iskolai, majd egy regionális fordulót követően ebben az évben Szombathelyen került megrendezésre. A közismereti komplex tantárgy kategóriában a háromfordulós versenyre 32 szakiskola 495 tanulója nevezett, melyből csak a legjobb 10 jutott a döntőbe. Az országos döntő két részből állt. Először a versenyzőknek az előzetesen leadott projektfeladatot kellett bemutatniuk, majd ezt követte egy írásbeli feladatsor. Az idei projektfeladat témája: „A 2024-es párizsi olimpia magyar olimpiai csapatának hivatalos beszállítója” volt.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

3. Országos Szakképző Iskolai Közismereti Tanulmányi Verseny komplex közismereti tantárgycsoport Felföldi János Nagy Timót Tar Bendegúz Gábor Jankovicsné Grosz Melitta

Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. rendezésében került meghirdetésre a MAVIR Mesterek Viadala 2024 kétfordulós csapatverseny. Az első fordulóban feleletválasztós és egyszerűbb számolást igénylő feladatokat kellett megoldani, míg a döntőbe jutó csapatok egyedi környezetben és izgalmas, valódi kihívást jelentő gyakorlati feladatokban mérhették össze tudásukat.

2. MAVIR Mesterek viadala 2024 (csapatverseny) Fülöp Balázs Matolcsi Levente László Tauser Gordon Pivarnyik Attila

Szegeden került megrendezésre a rugalmas tanulási utak szakmai versenye, melyen a Hild iskola műhelyiskolás tanulói versenyeztek bolti előkészítő szakmában.

A verseny két részből állt: a kihúzott projektfeladatban adott termékcsoportokhoz kapcsolódó áruforgalmi tevékenységben bizonyították rátermettségüket. Ezt követően a szépérzék, a kézügyesség került előtérbe a mestermunka készítésekor, tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó díszcsomagolás és asztali dekoráció megalkotásával.

3. Rugalmas tanulási utak szakmai verseny, Bolti előkészítő részszakma, csapatverseny Illés Karolina Ágnes Rozgonyi Szilvia Zsófia Hujber Hortenzia

A Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum idén is megrendezte a fodrásznak tanuló diákok között az intézmény hagyományos fodrászversenyét, a Gáspár Pomádét. A versenyre az egész országból jelentkeztek, s a 78 induló több versenyszámban is szerepelhetett.

A verseny rangjáról sokat elmond, hogy az idei zsűri elnöke Hajas László, mesterfodrász volt, kiemelt támogató pedig a L’Oréal Magyarország.

3. Gáspár Pomádé országos fodrász verseny Szalai Viktória Molnár Zsófia

S ha már szépészet szakma, akkor Székesfehérváron is rendeztek országos fodrász-kozmetikus szakmai versenyt, az Árpád Kupát. A verseny jeligéje „Szabadon szárnyaljon a fantáziád!” volt.

Varga Dana Linett az időutazó szépséget választotta a szakmabeli társak számára meghirdetett témák közül, amelynek során egy alkalmi sminket kellett készíteniük úgy, hogy az 1880-as évekből a jelenkorba repítenek egy szépséget. A zsűri a munka tisztaságát, az alapozás tisztaságát, a színek harmóniáját és az összképet pontozta az értékelés során.

2. + különdíj Árpád Kupa kozmetikus verseny Varga Dana Linett Szentpáli Elvira Zita

A PROFI-T-ABILITY Magyarország első logisztikai társasjátéka, melyet a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubjának néhány elhivatott és lelkes tagja hozott létre. A PROFI-T-ABILITY összeállításában, stílusában a piacon egyedülálló társasjáték, de még ennél is több. A kitalálók egy olyan platformot alkottak, melynek köszönhetően lehetőség nyílik az élményalapú kapcsolatteremtésre vállalatok, iskolai intézmények és diákok között. A jövő tehetségei számára kötetlen formában ismerkedhetnek meg különböző iparágakkal és betekintést nyerhetnek hazai nagyvállalatok mindennapi működésébe. A játékról fontos kiemelni, hogy nem csak logisztikai készségeket fejleszt, hanem pénzügyi, gazdasági és stratégiai gondolkodásra is ösztönöz kortól függetlenül.

A többfordulós verseny döntőjére a Ferihegyi repülőtéren került sor.

Döntőbe jutás Profi-T-Ability logisztikai verseny Csizmadia Dóra Fehérvári Nikolett Szegedi Krisztina

Jubileumi gasztronómiai versenyt rendezett a fennállásának 70. évfordulóját ünneplő Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum. A megmérettetésen az ország nyolc hazai és egy németországi iskola szakács, cukrász és pincér tanulói adtak számot tudásokról a kiváló szakemberekből álló zsűri előtt. A szakácsoknak egy minimum négy elemből álló főételt kellett elkészíteniük nyolc adagban. A főételből három adagot tányérszervízben tálaltak, a konyhai és a kóstoló zsűri elé, egy pedig a bemutatóasztalra került. A további adagokat finger foodként kellett szervírozni. A fő alapanyagnak a kacsamellet használták a versenyzők.

2. Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum Jubileumi Emlékversenye, szakács kategória Bara Norbert Száraz Alexa Kelemen Zsolt István

Az Innovation Challenge során a vállalkozó kedvű fiatalok csapatai lehetőséget kapnak arra, hogy egy valós társadalmi vagy üzleti problémára, kihívásra saját megoldást kínáljanak.

A csapatmunka során a kreatív gondolkodás és problémamegoldó képesség fejlesztésén túl gyakorlati tapasztalatot, hiteles, naprakész információkat szereznek, a munkájukat támogató, – az üzleti életből érkező, a saját területükön elismert szakemberekből álló – önkéntesek által.

Az egész napos munka során a vállalati szakemberek tanácsokkal, információkkal és vállalkozói szemlélettel alakították, támogatták a diákokat ötletük fejlesztésében. Ez a nap nem csak egy különleges találkozás volt a diákok és az üzleti szféra képviselői között, hanem egy verseny is, ahol a diákok munkájuk eredményéről neves szakemberektől kaptak visszajelzést és részesülhettek értékes díjakban.

Az egyik verseny témaköre az egészségmegőrzés volt. Egy olyan társadalmilag hasznos vállalkozást kellett létrehozni, melyben a koncepció tartalmazta az egészségmegőrzés minden területét, önkéntesek bevonásával, részletes költségvetéssel, fenntarthatósági mutatókkal. Ez a kitalált vállalkozás elnyerte a legjobb társadalmi összefogás megvalósításának díját.