A Bihar megyei Székelyhídon tartott bírálatra közel 720 minta érkezett a Kárpát-medence minden szegletéből.

A Blisseva Partium Spirit Award versenyre a történelmi Magyarország területéről, azaz Kárpát-medence szerte várják a különböző pálinkákat és párlatokat.

A Blisseva – az öröm forrása – egyedi és különleges verseny: célja Kárpát-medence szerte népszerűsíteni a kulturált párlat- és pálinkafogyasztást. Emellett a beküldött minták pontos és elfogulatlan szakmai bírálatán keresztül – amit a versenyzők írásban is megkapnak – tanácsokkal segíteni, bővíteni és fejleszteni a pálinka főző gazdák ismeretét, tudását – foglalja össze a viadal lényegét a Partium Gazda.

A versenyen részt vett László Norbert perkátai pálinkaszakértő és magánfőző is.

– A bírálatot még 2024 februárjában megtartották, a díjátadó gála pedig április 20-án Nagykárolyban, a Károlyi-kastélyban volt.

A versenyre huszonkét tétellel neveztem, és az ünnepélyes díjátadón négy arany-, nyolc ezüst és tíz bronzminősítést vehettem át.

A pálinkák értékelése a legrangosabb magyarországi pálinkamustrán, a Quintessence-n is alkalmazott szigorú, százpontos bírálati rendszer alapján történt, ezért minden egyes pálinkának meg kellett küzdenie a jó eredményért. A viadalon velem volt a lányom, Réka is, aki jelenleg tanul mellettem a pálinkafőzdében, de a nagykárolyi versenyen érmet kapott tételek közül már többhöz szoros „kötelék" fűzi, hiszen egy ideje a pálinkakészítésből is alaposan kiveszi a részét. Nagykárolyban nagydíjat nem kaptam, ezért a megszerzett érmek ellenére is, egy kicsit elégedetlen vagyok az elért eredményeimmel – foglalta össze a nagykárolyi rendezvényt László Norbert, a László Pálinkaház tulajdonosa.