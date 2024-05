A rendezvényt Nagy Attila, Kisapostag polgármestere nyitotta meg, aki elmondta, hogy a június 9-i választáson nem csupán a helyi polgármestert és a képviselőket választjuk meg, hanem a megyei közgyűlés tagjait is, akik nagy hatáskörrel rendelkeznek Kisapostag fejlődési lehetőségeit illetően. Sok mindenben javaslatokat terjesztenek elő és döntenek a település sorsának alakulásáról. A TOP-os pályázatok felett diszponálnak, azaz a településfejlesztési igények megvalósításában óriási szerepük van. Ezért nem mindegy, hogy kit választunk. A Kisapostagon élő lakosoknak fontos, hogy olyan emberek üljenek a megyei közgyűlésben is, akik át átérzik a falu gondjait, látják azt, hogy Kisapostagnak milyen fejlesztési igényei vannak és miben tudják segíteni ezek megvalósulását.

A bevezető után Szili Valéria ott folytatta, ahol a polgármester úr abba hagyta, hiszen a választás alkalmával voksolunk az Európai Parlamenti képviselőkről is. Ennek fontossága kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen meghatározzuk, hogy Európa a következő öt évben milyen úton halad. A szavazólapra rótt x-el dönthetünk a nagy dolgok kimeneteléről, ez pedig a jövőnket döntheti el. A Europe Direct irodavezetője politikamentesen, a tényekre alapozva segített abban, hogy megértsük az uniós működési rendszert a közelgő választásokra fókuszálva.

Fotó: Kállai Félix

Június 6-ával már elkezdődnek a választások, ami 470 millió embert érint. Minden ország a saját választó jogi törvényei alapján választ, vannak olyan országok, ahol már 16, vagy 17 éves kortól szavaznak. Négy olyan tagország van, ahol kötelező a választás, nálunk nem így van, bárki szabadon dönthet, hogy él-e a választási jogával. Nálunk zárt körű választási rendszer van, ez azt jelenti, hogy csak pártok jelölhetnek képviselőket az EP választásra. Ennek május 3-án volt az utolsó napja, amikor le kellett adni a 20000 ajánlást azokra a névsorokra, amelyeket a választási bizottságok elfogadtak. Magyarországon 11 listára voksolhatunk. Sorrendben ezek: 1. MEMO, 2. LMP – Zöldek, 3 DK - MSZP - Párbeszéd- ZÖLDEK közös lista, 4. 2RK Párt, 5. MMN, 6. Momentum, 7. FIDESZ - KDNP közös lista, 8. Jobbik, 9. TISZA, 10. MKKP, 11. Mi Hazánk. Magyarországon 313 jelölt indul az EP helyekért.

Június 9-én éjfél után már pontosan fogjuk tudni, hogy Magyarországról hány képviselő és milyen színekben fog az Európai Parlament frakcióiba beülni. Összesen 720 képviselőről szavaz Európa, Magyarországon 21 mandátumról szavazunk, ez mindig is így volt. Legutóbb összesen hét frakciót alakítottak a képviselők, plusz még volt egy nyolcadik, ahova függetlenek ültek be. A frakciók jelölik a bizottságokba a bizottsági helyeket tehát, ha valaki ebből kiesik, akkor igazából a vérkeringésből is kiesik.

Fontos döntés lesz, hogy kit választanak meg az Európai Bizottság elnökének az ötéves időszakra. A nagyobbak már pontosan tudják, hogy kit szeretnének az bizottsági elnöki székben látni. A jelenlegi elnök, Ursula von der Leyen asszony is indul, a néppárt már megszavazta őt jelöltjének. Július 16-án lesz az Európai Parlament alakuló ülése, ez 3 napig fog tartani. Az EP alakuló ülésén megalakulnak a frakciók, megválasztják az EP elnökét, a 14 alelnököt, valamint az Európai Bizottság elnökét is. A frakciók által javasolt bizottságok megalakulását követően várhatóan 2024. őszén kezdheti meg munkáját az Európai Parlament. Szeptemberben kerül sorra az Európai Bizottság biztosainak meghallgatása, melyekről az Európai Parlament szavaz. Az EU Tanácsa soros elnökségét Magyarország 2024. július 1-től december 31-ig látja el.

Szeptemberben kezdődnek meg az Európai Parlament szavazásai, amelyek már mindannyiunk életére hatással lesznek. Nagyon is lényeges tehát, hogy kik képviselnek bennünket az elkövetkezendő öt évben. Most erről szavazhatunk! Erre biztatott minden jelenlévőt Szili Valéria.

Ez előadás során kérdéseket tehettek fel a jelenlevők, melyekre szívélyesen válaszolt a Europe Direct irodavezetője. A kávéházi beszélgetéshez kávé és rétes is járt, így valóban rendkívül közvetlen és oldott beszélgetés alakult ki a témával kapcsolatban.