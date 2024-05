Mint azt Bartalos Norbert, a jótékonysági akciósorozat főszervezője lapunk érdeklődésére elmondta, idén immáron második alkalommal látják vendégül a rászorulókat (az első ételosztás március 15-én volt). A május 1-i ünnepnaphoz kapcsolódóan ezúttal virslivel, mustárral és ketchuppal, friss kenyérrel kínálták az érkezőket, továbbá Fehérvári Tamás (az Obi áruháznál lévő zöldséges) jóvoltából gyümölccsel is. Kétszáz adaggal készültek most is, a hosszú évek tapasztalatai alapján ez a mennyiség elengedő egy-egy alkalom során. Szomorúan jegyezte meg Bartalos Norbert, hogy már nemcsak felnőtteket látnak a rászorulók között, hanem gyermekeket is. Az viszont nagyon örömteli, hogy segítőkből nincs hiány, ezúttal körülbelül tizenöten voltak, akik gondoskodtak a tálalásról, a vendégek kiszolgálásáról.

Magyar Erika például két éve csatlakozott az önkéntesek sorába. Ismerte már Bartalos Norbertet, és maga jelentkezett a csapathoz. Az a gondolat vezérelte, hogy ha ő is nehéz helyzetbe kerülne, milyen jólesne, ha ő is kapna segítséget. Éppen ezért, ha tud, akkor segít is.

Juhász Bernadett 2019-ben csatlakozott a segítőkhöz, ő a testvére által (aki ugyancsak önkéntes) ismerte meg a Boldog Délután csapatát. Mint mondta, a gyerekei már nagyok, van szabadideje, és mivel szeret segíteni másokon, így akkor jön, amikor csak tud.

Tótin Katalin, a Sándor Frigyes Zeneiskola zongoratanára sem első alkalommal segédkezett már a csapatnak. Mint mondta, azért tartja fontosnak az ilyen jótékonysági alkalmakat, mert sok a rászoruló, ugyanakkor vannak adakozók is, akik akár munkával, akár valamilyen felajánlással is, de szeretnének hozzájárulni a nemes cél érdekében, és itt összpontosulhat a segítség.

A csapat állandó, fő partnere a Corner Hotel és Kávéház, amelynek tulajdonosa, Grábics Gábor biztosítja a lebonyolításhoz szükséges felszereléseket is. Az ételosztások helyszíne mindig a Corner mozi felőli oldalánál van, ám most a Sugárúti Fesztivál miatt úgy egyeztek meg, hogy egy kicsivel arrébb, az árkádok alatt valósítják meg az akciót, hogy ne legyen semmilyen keveredés vagy probléma.