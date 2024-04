Kishazánkban március 1-től a nagyobb élelmiszerkereskedőket kötelezik arra, hogy figyelemfelhívó tájékoztatást adjanak a vásárlóknak, amennyiben az általuk kínált előrecsomagolt termékek kiszerelése csökkent az elmúlt egy évben a gyártó által korábban használt méretekhez képest. Új kifejezéssel kellett megismerkedünk immár, a zsugorinflációval. Ennek definíciója az, amikor a termékek kiszerelése csökken azonos ár mellett. A magyar lakosság jelentős része találkozott már olyan előrecsomagolt termékkel, amelynek nem az árát növelték, hanem a kiszerelését csökkentették. Ilyen például a megszokott 0,5 liter helyett 0,4 liter, az 1 kg helyett 0,9 kg, a 100 darab helyett a 90, vagy a 4 rétegű helyett a 3 és még folytathatnánk.

Ugye milyen érdekes, vagy inkább vérlázító? Nyilván nem a gyártó dönt arról, hogy ugyanazt a terméket kisebb kiszerelésben szállítsa a kereskedőknek, a multiknak, a viszonteladóknak. Hanem a multik diktálnak, eladva ezt is. Azaz a „vevőbarát áraikkal, a vásárlók pénztárcáját kímélő akciókkal” etetik a gyanútlan vásárlót, miközben pontosan tudják, hogy átvernek bennünket. Ezt ne soroljuk be a marketing eszköztárába, mert ez inkább büntetőjogi kategória. Mert enni, inni, meg még sok mindent a családnak biztosítani kell. Ezért elballagunk ebbe, meg abba a boltba, nagy különbség nincs közöttük, azt megvesszük, ami ott van. És a mi „jótevőink” – nevezetesen a multik – még büszkék is arra, hogy milyen korrekt tájékoztatást adnak erről. Addig, amíg ez nem derült ki, csak szép csendben kúszott be az életünkbe, addig ezt szabadon csinálták. Aztán amikorra ez országos gyakorlattá vált, mintegy áldozatként beismerték. Egy biztos, mennyiségtől, kiszereléstől függetlenül, az pedig a multik profitja. Jól ki van ez találva.