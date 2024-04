– Irodánk tervezte a projekt összes elemét, valamint mi lettünk a mérnöki szolgálat a kivételezés ideje alatt. Jelen pillanatban a járda építés első ütemét látjuk. A beruházás a 6-os út és az Önkormányzati étkező között fog zajlani, ebből az első szelet a közpark és a hozzátartozó sétány, illetve növényzet telepítése, kialakítása lesz. Jelen pillanatban látszik, hogy a sétánynak a szegély sorát rakják a munkatársak. Ezt követi majd a térkövezés és amikor készen vannak a burkolatok és már nem akadályozzuk a kertészek munkáját – ez remélhetőleg jövő hét vége vagy az azt következő héten fog megtörténni – telepítjük a növényeket a közparkban. Onnan indul akkor a járda építés a túlsó oldalon, valamint a buszmegálló és a gyalogos-átkelőhely kialakítása is.

Jól tudom, hogy ide különleges növények kerülnek telepítésre és olyan aljzat, ami víz megtartó réteget tartalmaz?

– Igen, a pályázat kiírójának célja volt, hogy olyan honos növények kerüljenek ültetésre, amik az adott területre az adott klímára alkalmasak nekünk sikerült egy helyi kertész terv tervező bevonásával elkészíttetni. Ezek a növények alkalmasak lesznek arra, hogy itt hosszú ideig szép és megfelelő klímát tudjanak adni ennek a kis területnek. Jobb lett volna, ha a nagyobb területen tudnánk közparkot alakítani, de ott kell parkot építeni, a hol van hely.

Két közpark létesül.

– Ez a nagyobb. A másik a Petőfi utca - Széchenyi utca kereszteződésében lesz, ott sokkal kisebb növény telepítések várhatók, hisz kisebb a terület is, Itt lesznek padok, szemetesedények és szeretnénk a település első óráját is elhelyezni. Ez a közpark Kisapostag minden polgárát szolgálhatja, de nagyon szeretnénk azt is, hogy a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével - ami megvalósult Dunaújváros és Kisapostag között - a turizmus és a turizmushoz kapcsoló kerékpáros turizmus érintettje is egy-egy pihenésre ö feljönnének ebbe a parkba, hiszen száz méterre halad innen a kerékpárút. Vélhetőleg ezt a parkot mindenki kedvelni fogja.

A lakosság, hogy áll a felforduláshoz?

– Jelen pillanatban nem voltak még problémák, hiszen nem történtek olyan a bontási munkák, amivel valakinek az életterét egy pillanatra is módosítani kellett volna. Ezek a munkák ütemezetten fognak végbe menni. Próbálunk minden lakóval, illetve minden kapubejáró tulajdonossal tárgyalni. Ezt a kivitelező, a STRABAG Építő Kft. munkatársai folyamatosan végzik. Az itteni művezető, illetve az építésvezető minden ingatlanba - az első ütöttem területén - már bekopogott és megbeszélték az adott helyen kialakuló problémákat és megoldásokat találtak rájuk. Azt is érezzük, hogy mindenkit érdekel a fejlesztés. A Petőfi utca távolabbi részein élők is már keresik a kivitelező kollégákat, hogy egyeztetni tudjanak azokról a dolgokról, hogy mik várnak rájuk. Természetesen nem lesz zavartalan ez a három hónap és akkor még a Széchenyi utcáról nem beszéltem.

Ez a közpark ez mikor fog átadásra kerülni?

– A közpark kialakítása nagyban függ az időjárástól. A vegetációs időszak sokkal korábban kezdődött, mint korábbi években. Itt a növények telepítésénél erre fokozott figyelmet kell fordítani a kertész csapatnak, a kertész vállalkozásnak. Ha jól tudom, a növények vásárlása már megtörtént. Úgy gondolom, hogy ki kell találnunk azt az időpontot, amikor ami telepítést követően tudjuk utógondozni és megfelelően locsolni a növényeket. Nagyon fontos az, hogy ezen a területen akkor érdemes növény telepíteni, amikor már maga az útépítés befejeződött. A növényeket véletlenül sem érheti kár, ez nagyon fontos.

Magyarországon erőteljesen megváltozott a klíma, ehhez alkalmazkodni fognak ezek a növények, figyeltek arra, hogy olyan növények kerüljenek ide telepítésre, amik ezt a megváltozott klímát bírják?

– Igen, ez a pályázat kiírójának speciális kérése volt. Azt lehet mondani, hogy a pályázat elkészítésénél az a csapat, aki ezzel foglalkozott: az önkormányzat, a projektmenedzser, valamint mi a tervezői oldalról próbáltunk ennek megfelelni. Ha jól tudom a kertészeti munka részek jól megfeleltek a pályázat kiírójának. A kertész próbál olyan növényeket telepíteni olyan növényeket ültetni erre a területre, amelyek magára Kisapostagra is adaptálva vannak, mint talaj mint az éghajlat tekintetében.

Kicsit avasson be minket a munkájába. Ilyenkor, mikor egy területre megy, akkor mint műszaki ellenőr miket vizsgál?

– Fontos feladatunk, hogy a tervszerűséget vizsgáljuk. Hiszen útügyi hatósági építési engedéllyel rendelkezik a terv. Figyeljük azokat a munkákat, amik ehhez tartoznak, a geodéziai kitűzéseket, valamint a bontási építési feladatokat. Itt most nagyon nagy szerencsénk van, hiszen mi terveztük a beruházást. Gyakorlatilag nekem, illetve a munkatársaimnak is a fejében van a feladat. Ha ide kijövünk akkor egyből tudjuk minden részletét, hiszem magunkénak érezzük ezt a feladatot, hogy hol lehet probléma. Szerencsénk van, a közbeszerzési eljáráson egy nagyon gyakorlott kivitelező társaság nyert, a STRABAG Építő Kft.-t. Őket az országban, illetve Európában bárhol járva láttuk már dolgozni. Azt gondolom, hogy műszaki probléma nem lehet. A valóságban olyan problémák adódhatnak, amiket nem látunk. A közműveket nem látjuk és nem látjuk az esetlegesen eltemetett bármilyen korábbi „sebeket”. Ezeket, ha feltárjuk akkor lépünk, illetve nagyon fontos az, hogy mindig a lakókkal összhangban alakuljon az a munka, amit éppen végzünk. Ez lehet egy pontszerű kapubejáró, de akár lehet ez egy lépcsős kiskapu bejáró is.