A februári gödörből kimászva, márciusi négy meccséből hármat megnyert a Kohász, a Kozármisleny, a Budaörs és a NEKA ellen, a Debrecentől pedig papírforma vereség született.

– Jó periódusban voltunk, ilyenkor sosem jön jól egy szünet, de az elmúlt időszakban a lányok nagyon jó hangulatban és formában dolgoztak. A PLER utánpótlás fiú csapatai ellen játszottunk edzőmeccseket, kiváló tempót mentek ellenük, szóval, remélem, tudjuk folytatni a jó periódust szombaton.

Mondhatjuk kötelezőnek a győzelmet, amit nem szeretek használni, de mindenképpen az a cél, hogy nyerjünk. Azért nem szabad elfelejteni, hogy a Békéscsabának ez élet, halál meccs lesz,

ami kétféle módon sülhet el nekik. Vagy elkapnak egy olyan formát, amikor minden sikerül, vagy olyan görcsösek lesznek, hogy akár nagyobb győzelmet is tudunk aratni – mondta Virág Roland a csapat edzője lapunknak.

Ami a feszültséget illeti, a DKKA éppen az előző, NEKA elleni találkozón került ebbe a helyzetbe. Az első félidő után még hárommal az ellenfél vezetett, aztán a másodikban tizenöt perc alatt lenullázta ellenfelét a Kohász, és tizenkettővel nyert.

– A lányok görcsösen akartak, ezért is remegtek a kezek. Aztán ezt sikerült levetkőzni a szünet után, a végén olyan fölénnyel nyertünk, ami talán túlzó is volt. Azért a különbség a két bajnoki között, hogy az nekünk is kiemelten fontos volt, akár a kiesés elkerülése is szóba került,

de most már az a cél, minél előrébb végezzünk a tabellán a szezon végére. Ehhez az egyik állomás lehet a szombati siker

– tette hozzá Virág Roland, megjegyezve, hogy a Békéscsaba helyezése kicsit csalóka, mert rendre szoros vereségeket szenvedtek el.

Az edző beszélt arról is, nekik is nagy öröm volt a válogatott sikere, ráadásul Klujber Katrin személyében DKKA nevelésű játékos is tagja a csapatnak. Ezt a boldogságot pedig tovább szeretnék fokozni egy bajnoki sikerrel.

A 19. forduló további párosítása: NEKA – Budaörs, Vasas – MTK, Kozármisleny – Ferencváros, Alba Fehérvár – Vác, DVSC – Mosonmagyaróvár, Győr – Kisvárda.

A bajnokság állása