Első ránézésre arra gondolhattunk, hogy téli álmából még nem éledt fel a piac, hiszen az áruválaszték még semmi újdonsággal nem rukkolt elő. Láthattuk, hogy az alma kínálata bőséges, nem mellékesen döntő többségében magyar, az áruk 500 forint körül mozog általában. A hagyma kilogrammjáért 550 forintot kell a legtöbb helyen fizetnünk, paradicsom és paprika is van bőven, a paradicsom olcsóbb, mint a paprika. Az áruk között nagy a szórás, de ezer forint körül már kapható minőségű paprika, ennél kevesebbért pedig paradicsom.

Fotó: Laczkó Izabella

A krumpli 300 és 550 forint között mozog, és először ekkor csillant fel a szemünk, hiszen megláttuk a 2024-es év első újburgonyáját.

Igaz, egy kilóért 1190 forintot kért a gazdája, de csak új krumpliról beszélünk.

Egy kicsit tovább lépve jött az igazi meglepetés. Kis túlzással egymást érték a standok, amelyeken magyar – igaz még csak fóliásat, de mire is számíthatnánk április közepén? – epret árultak. Vásárolhattunk dunavecsei mézédest, vagy éppen Nagyvenyimről őstermelőit. Ami a legfontosabb: az árak 2000 és 2900 forint között mozogtak kilónként. És most jön a legfontosabb információ, a görög import 1990 forint, vagyis végre a magyar eper is kapható az importok áraival megegyezően, és nem jóval drágább, ahogy eddig azt megszokhattuk. ha pedig ránézünk a külföldire és a hazaira, fel sem merülhet a kérdés, hogy melyiket válasszuk.

Fotó: Laczkó Izabella

Ha már desszertnek megvásároltuk a remek hazai epret vagy szamócát, kinek hogyan tetszik, akkor „előételnek” készíthetünk egy jó kis újkrumplis ételt.

Az újkrumplit számos ételünkben felhasználhatjuk, kínálhatjuk salátában, belefőzhetjük a kedvenc leveseinkbe, felhasználhatjuk köretként, csőben süthetjük, vagy csak sós vízben megpárolva, olvasztott vajjal és friss petrezselyemmel ízesítve magában falhatjuk. Az újkrumpli legegyszerűbb elkészítési módja a párolás. A zsenge, magas víztartalmú krumplit fedő alatt, kevés vízzel felöntve, vagy külön párolóedényben is elkészíthetjük. Hihetetlen hamar megpuhul, nagyon finom és gyors körete a tavaszi időszaknak. Mivel hamar elkészül, ezért, ha ragukba, levesekbe tervezzük belefőzni, akkor az újkrumplit elég a készítési folyamat vége felé az ételhez adni.