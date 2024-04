Vizi Viktória a Szedd Össze Magad Rácalmás Facebook csoportban elmondta: „Szeretnénk, ha Rácalmás lakossága is felismerné és folyamatosan tenne a fenntartható tiszta környezetért. Mennyivel kellemesebb ugyanis egy üdítős dobozoktól, cigicsikkektől és chips-es zacskóktól mentes parkban élvezni a tavaszi napsütést vagy gyermekedet hulladékmentes járdán kerékpározni tanítani. Olyan jó lenne, ha a buszmegállóból hazafele a tó látványában gyönyörködhetnénk és nem kéne az eldobott üvegeket kerülgetni. A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület a város lakóival, egyesületek, civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával tesz lépéseket a város tisztasága érdekében.” Az első közösségi akció ebben a formában április 6-án, szombaton volt. A csapat a rácalmási Vizi Gábor Vízitúra Megállóhelytől indult. Eljöttek a családok, baráti társaságok felnőttek, fiatalok, gyerekek és képviseltetve volt az önkormányzat, a civil és a politikai szervezetek is, igaz ők is magánemberként érkeztek. A mintegy 150 -200 fő az előre kijelölt mintegy 10 helyszínen, útvonalon szedte a szemetet.

„A rácalmási nagytakarítás nemcsak a város fizikai környezetének javulását eredményezi, hanem közösségépítő és motiváló hatása is van. Az esemény lehetőséget ad arra, hogy az emberek együtt dolgozhassanak a közös célok eléréséért, és erősítse a lakosság összetartását és felelősségérzetét a város iránt.”