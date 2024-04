Az ipari vízszennyezés egyötöde a ruhaanyagok kezeléséhez és színezéséhez kapcsolódik. Ehhez kapcsolódik a munkavállalók kizsákmányolása és a borzasztó munkakörülmények is. Minderről a Sulizsák elnevezésű program oldalán írnak a Danish Fashion Institute kimutatása alapján.

A Sulizsák programhoz már több helyi általános iskola is csatlakozott, most a Széchenyi István Gimnáziumban is arra buzdítják a fiatalokat, hogy gyűjtsék össze otthon a már nem használt ruhákat, kiegészítőket, vagy éppen függönyöket, törölközőket, és vigyék be az iskolába április 15-ig (üres zsákot az intézményben is kérhetnek, de az összegyűjtött ruhákat saját nejlonzsákba is tehetik, de az legfeljebb 60 literes lehet).

Mint azt a program oldalán írják, az összegyűjtött ruhákért kilogrammonként 50 forintot kapnak az intézmények. A leadott ruhák és cipők pedig nem adományozási célt szolgálnak, hanem egy textilválogató üzembe kerülnek. Itt egyesével válogatják át, osztályozzák, feldolgozzák, majd bálázzák a már felesleges ruhaneműket. Jelentős részüket exportálják. A fajtára és szezonra válogatott daraboknál fontossá válik azok minősége, tehát elsődleges helyüket az újrahasználatban találják meg. Az ily módon nem használható darabokat géptisztító rongyként, ipari alapanyagként hasznosítják újra.